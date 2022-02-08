Лучшие способы проснуться без кофе: как быстро избавиться от сонливости

Через час после того, как вы встали с постели, вы все еще чувствуете сонливость и не начинаете заниматься своими делами в течение дня. Вы хотите немного бодрости, но кофе может вызвать у вас такую обеспокоенность, что вы чувствуете, что можете залезть на стены. Или, возможно, вы пытаетесь избавиться от привычки к кофеину?

Женщина отдыхает - фото из открытых источников

Соблюдение правил гигиены сна все еще лучший способ обеспечить вам полный отдых в течение ночи и ощущение большей стабильности энергии в течение дня. Но если вы работаете над улучшением спящего режима или все еще нуждаетесь в небольшой помощи, CNN подготовило шесть быстрых способов проснуться, не полагаясь на утренний напиток.

1. Выполните 5-минутную процедуру йоги

Краткое занятие йогой утром может значительно улучшить уровень энергии, по словам Стефани Мансур, корреспондента CNN о здоровье и фитнессе и тренера по похудению для женщин.

Вы разбудите свое тело, улучшив кровообращение и ослабив скованность или болезненность, а также активизируете свой мозг, "создав эндорфины, приносящие хорошее самочувствие", – сказал Мансур.

2. Выходите на улицу

Пробудить свое тело и разум с помощью движения "намного лучше и действеннее, чем заряд энергии от кофе", сказал Мансур, и если делать это на свежем воздухе, это может удвоить потенциальную пользу.

"Кардио и повышение частоты сердечных сокращений приносят энергию. Прогулки на улице повышают вашу энергию из-за температуры — даже если жарко, а не холодно, это пробуждает тело", – сказал Мансур.

3. Слушайте веселую музыку

Слушание бодрой музыки утром может принести вам бодрость, особенно если вы делаете это во время тренировки.

Согласно исследованию 2020 года, музыка с высоким темпом, равным примерно 170 ударам сердца в минуту, может повысить настроение перед тренировкой, уменьшить ощущение боли и усталости во время тренировки, а также улучшить производительность и выносливость.

4. Пейте воду

После ночного сна вашему организму, как правило, не хватает увлажнения, что "важно для многих функций мозга и организма", – сказал Фаррелл Аллен. Когда ваши органы, такие как почки, вынуждены функционировать в условиях недостаточно увлажненной среды, расход энергии увеличивается.

5. Попробуйте ароматерапию

Аромотерапия – использование экстрактов ароматных растений и эфирных масел для терапевтических ингаляций, массажа или ванн – может помочь взбодриться некоторым людям, сказал Фаррелл Аллен.

"Примите душ с помощью ароматизированного моющего средства, например цитрусового", — сказала эксперт.

6. Сделайте завтрак с умом

Пища, состоящая из белков, здоровых жиров и сложных, богатых клетчаткой источников углеводов, высвобождает сахар в кровь медленнее, поддерживая длительную энергию.

Этот тип завтрака – это то, что Фаррелл Аллен предложила своим пациентам, ищущим утренний заряд энергии.

"Как правило, у меня есть нежирный сыр или йогурт, дополненный ягодами, гранолой и грецкими орехами", – сказала она.

Как сообщали ранее "Комментарии", диетолог назвала продукты, влияющие на психологическое состояние.

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