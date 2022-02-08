Лучшие способы проснуться без кофе: как быстро избавиться от сонливости

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
Через час после того, как вы встали с постели, вы все еще чувствуете сонливость и не начинаете заниматься своими делами в течение дня. Вы хотите немного бодрости, но кофе может вызвать у вас такую обеспокоенность, что вы чувствуете, что можете залезть на стены. Или, возможно, вы пытаетесь избавиться от привычки к кофеину?
Женщина отдыхает - фото из открытых источников
Соблюдение правил гигиены сна все еще лучший способ обеспечить вам полный отдых в течение ночи и ощущение большей стабильности энергии в течение дня. Но если вы работаете над улучшением спящего режима или все еще нуждаетесь в небольшой помощи, CNN подготовило шесть быстрых способов проснуться, не полагаясь на утренний напиток.
Краткое занятие йогой утром может значительно улучшить уровень энергии, по словам Стефани Мансур, корреспондента CNN о здоровье и фитнессе и тренера по похудению для женщин.
Вы разбудите свое тело, улучшив кровообращение и ослабив скованность или болезненность, а также активизируете свой мозг, "создав эндорфины, приносящие хорошее самочувствие", – сказал Мансур.
Пробудить свое тело и разум с помощью движения "намного лучше и действеннее, чем заряд энергии от кофе", сказал Мансур, и если делать это на свежем воздухе, это может удвоить потенциальную пользу.
Слушание бодрой музыки утром может принести вам бодрость, особенно если вы делаете это во время тренировки.
Согласно исследованию 2020 года, музыка с высоким темпом, равным примерно 170 ударам сердца в минуту, может повысить настроение перед тренировкой, уменьшить ощущение боли и усталости во время тренировки, а также улучшить производительность и выносливость.
После ночного сна вашему организму, как правило, не хватает увлажнения, что "важно для многих функций мозга и организма", – сказал Фаррелл Аллен. Когда ваши органы, такие как почки, вынуждены функционировать в условиях недостаточно увлажненной среды, расход энергии увеличивается.
Аромотерапия – использование экстрактов ароматных растений и эфирных масел для терапевтических ингаляций, массажа или ванн – может помочь взбодриться некоторым людям, сказал Фаррелл Аллен.
Пища, состоящая из белков, здоровых жиров и сложных, богатых клетчаткой источников углеводов, высвобождает сахар в кровь медленнее, поддерживая длительную энергию.
Этот тип завтрака – это то, что Фаррелл Аллен предложила своим пациентам, ищущим утренний заряд энергии.
Как сообщали ранее "Комментарии", диетолог назвала продукты, влияющие на психологическое состояние.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости