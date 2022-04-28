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Как спасти пересоленные голубцы: хитрость, о которой нужно знать

Опытные хозяйки рассказали о хитрости, с помощью которой можно спасти пересоленные голубцы

сегодня, 03:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Голубцы – одно из традиционных украинских блюд, которое пользуется большой популярностью. Но на его приготовление требуется много сил и времени, поэтому хочется, чтобы оно получилось вкусным и нежным. Но случаются и казусы, например, когда соли было добавлено в голубцы больше, чем надо. Как в таком случае можно спасти блюдо?

Как спасти пересоленные голубцы: хитрость, о которой нужно знать

Что делать с пересоленными голубцами (фото из открытых источников)

Не спешите расстраиваться и думать, что ваши силы были потрачены впустую. Если оказалось, что в фарш добавлено много соли, или слишком пересоленной оказалась капуста (из-за соуса, в котором тушилось блюдо), то голубцы нужно переложить в чистую кастрюлю. Далее "конвертики" с мясом следует залить сметаной. Этот продукт надо использовать не в "чистом" виде, а предварительно размешав с небольшим объемом воды. После этого отправляйте голубцы снова тушиться.

Опытные хозяйки говорят, что в результате блюдо лишится соленого привкуса и вновь станет вкусным, а еще более нежным.

Напомним, если хотите порадовать членов своей семьи чем-то вкусненьким и необычным, тогда приготовьте ленивые голубцы. Это вкусное, питательное и нежное блюдо, которые удивит вас приятным вкусом. Что потребуется для рецепта?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что слишком соленные блюда способствуют развитию гипертонии, ожирения и мочекаменной болезни, поэтому стоит быть особенно осторожной при добавлении еще одной щепотки соли. Если ваш суп оказался пересоленным, не стоит отчаиваться заранее. Есть немало надежных способов удалить из бульона излишки соли.

Читайте также, что приготовление супа – это довольно несложный процесс, но от кулинара к кулинару он отличается. И чтобы он получился действительно вкусным, все ингредиенты нужно забрасывать в правильной последовательности – и даже солить. 


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Источник: https://www.belnovosti.by/kulinariya/kak-spasti-peresolennye-golubcy-vot-v-chem-nuzhno-protushit-blyudo
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