Как сделать идеальную глазурь для куличей, которые не осыпаются

Вкуснее куличей может быть только глазурь на поясках. На Пасху должно было испечь вкусный кулич, поразивший всех гостей своей мягкостью и легкостью, ее еще нужно красиво оформить! Чтобы придать Пасхальной выпечке торжественность и нарядность, чаще всего, применяют специальную глазурь для кулича, приготовление которой, не менее ответственный процесс, по сравнению с выпеканием самого кулича. Как же сделать идеальную глазурь? Об этом пишет gotovim-doma.

Рецепт - фото из открытых источников

Глазурь для кулича, которая не липнет и не осыпается



Для того чтобы при разрезании пояска глазурь не ломалась, не крошилась и не осыпалась, а сохраняла свою форму, она должна иметь густую, однородную тягучую структуру, по внешнему виду напоминающую густую сметану. Одним из секретов упругости глазури является то, что уже готовые, покрытые сверху сладкой помадкой, пояса дополнительно ставят в духовку на пять минут при температуре 180 градусов. Однако, при этом нужно внимательно следить за часом, чтобы он не потемнел и не стал слишком сухим и хрупким. Иначе все эти манипуляции с духовкой могут привести к обратному результату и белая шапочка будет еще больше крошиться и трескаться.

Другая уловка идеальной глазури заключается в секретном ингредиенте, именно он придает помадке эластичность и компактность. Этим ингредиентом является желатин: он не дает ему растекаться во время нанесения, крошиться и осыпаться при разрезании.

Напомним, классический печеночный торт знаком многим с детства своим незабываемым вкусом. К тому же, пожалуй, у каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт. Но в этот раз предлагаем немного адаптировать эту популярную закуску под законы здорового питания. Печеночный торт привыкли делать с прослоями из майонезного соуса, но такой вариант может не понравиться поклонникам правильного питания или любящим посчитать калорийность блюд. Фуд-блогерша Катя Мулл поделилась в Instagram рецептом вкусного торта из куриной печени и без майонеза. Попытайтесь приготовить любимый вкусник на новый лад. Печень помойте и отрежьте все прожилки, затем переложите в блендер вместе с яйцами, сливками, просеянной мукой и приправами. Взбейте до однородной массы. На разогретой сковороде пожарьте блины для торта. Дайте им немного остыть. Тем временем приготовьте начинку. Для этого почистите и натрите морковь на терке, порежьте репчатый лук и хорошо обжарьте до золотистости. В сковороду добавьте сметану, измельченный чеснок и укроп. Можно собирать торт. Каждый блинчик смажьте начинкой, а верхний можно присыпать сыром. Готовый торт поставьте на час в холодильник.





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