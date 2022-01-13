Как сделать фруктовую пастилу в домашних условиях

Пастила – идеальный вариант сладкого угощения, когда вы хотите устроить разгрузочные дни и отдохнуть от калорийной выпечки. Такое натуральное и низкокалорийное блюдо подойдет и тем, кто на диете, и просто для разнообразия. Тонкая домашняя пастила из яблок – один из лучших способов переработать и сохранить урожай, пишет grandkulinar.

Пастила - фото из открытых источников

Нам понадобится:

Яблоки 1100 г

Сахар 60 г

Вода 50 мл

Растительное масло

Как приготовить домашнюю пастилу:

Для начала помоем яблоки и порежем их на дольки. Теперь складываем яблочные дольки в кастрюльку или сотейник. Вливаем воду.

Накрываем крышкой и ставим на небольшой огонь. Яблоки должны быть размягчены, для этого понадобится 20-30 минут. Когда снаружи они будут готовы, снимаем кастрюлю с огня, даем яблокам немного остыть, чтобы не обжечься, и аккуратно сливаем образовавшийся сок.

Теперь яблочные дольки нужно освободить от кожуры. Можно это сделать через сито, перетирая всю массу по частям или убирая ложкой кожуру из каждой дольки в отдельности.

В яблочное пюре всыпаем сахар и снова ставим на медленный огонь и провариваем пюре 15 минут. После превращаем его с помощью блендера в однородную массу.

Противень застилаем пергаментом и смазываем небольшим количеством масла. Это позволит проще снять с пергамента готовую пастилу. Выкладываем яблочное пюре ровным слоем на пергамент.

Ставим противень в духовку и сушим пастилу при 130 градусах час-полтора, дверцу во время сушки немного откроем. Готовая яблочная пастила.

Напомним, что приготовить к ужину? Когда вечером семья собирается за столом, чтобы попробовать и пообщаться, то, конечно, хочется, чтобы это было вкусно, но быстро и просто.

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