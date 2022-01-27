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Как приготовить яичный ролл с творогом

Начинка для ролла может быть разной – это дело вкуса: овощи, мясо, колбасные изделия, творог

сегодня, 21:14
Автор:

Ольга Чародий
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Предлагаем приготовить нежный и вкусный омлет с сыром в такой необычной, но очень эффектной подаче! Будем готовить вкусный рулет в виде ролла или яичного рулетика.

Как приготовить яичный ролл с творогом

Рецепт - фото из открытых источников

Начинка для ролла может быть разной – это дело вкуса: овощи, мясо, колбасные изделия, творог. Главное, подобрать то сочетание, которое было бы гармоничным, вкусным и сытным для всего семейства, пишет picantecooking.

Ингредиенты:

3-4 яйца

100 г сыра

Соль, перец, специи

Как приготовить яичный ролл с творогом - фото 2

Как приготовить ролл из яиц:

Сыр натереть на большой терке. Яйца разбить в миску, добавить соль, перец, специи и сыр, перемешать.

Разогреть сковороду, смазать растительным маслом. Выливаем один половник яичной смеси, как верх схватится, сворачиваем в ролл, но не до конца. Свободное место заполняем яичной смесью (половина половника), посыпаем творогом.

Как блинчик схватится, сворачиваем. И так далее, пока не кончится смесь. В конце подрумянивают ролл со всех сторон. Нарезаем острым ножом. Приятного тебе аппетита!

Напомним, завтрак должен быть не просто вкусным, но еще полезным и сытным, ведь с его помощью мы пополняем в организме запасы энергии. Если обычная яичница вам надоела, тогда можно разнообразить блюдо и сделать его более интересным.

Способ приготовления: возьмите глубокую мыску, разбейте туда яйца, добавьте соль, перец, тщательно размешайте. Обжарьте тонкие яичные блинчики на сковородке. В отдельной тарелке с помощью вилки разомните тунец, а огурец нарежьте соломкой. Когда яичные блинчики будут готовы, на край каждого намажьте сыр, потом положите листья салата, огурец, тунец, можно и другие овощи, которые найдутся в холодильнике. Сверните в рулет и разрежьте пополам. Все, яичные роллы готовы. Можно подавать к столу.


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Источник: https://picantecooking.com/ru/recipes/aziatskaya-kuhnya/yaichnye-rolly-so-slivochnym-syrom-i-kunzhutom-k-zavtraku/
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