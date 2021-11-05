Быстро и вкусно: как приготовить на завтрак яичный ролл

Завтрак должен быть не просто вкусным, но еще полезным и сытным, ведь с его помощью мы пополняем в организме запасы энергии. Если обычная яичница вам надоела, тогда можно разнообразить блюдо и сделать его более интересным.

Что приготовить на завтрак (фото из открытых источников)

Что потребуется: 3 куриных яйца, 2 огурца, 150 г рикотты или творожного сыра, листья салата, 1 банка консервированного тунца, специи (по вкусу), соль, перец.

Способ приготовления: возьмите глубокую мыску, разбейте туда яйца, добавьте соль, перец, тщательно размешайте. Обжарьте тонкие яичные блинчики на сковородке. В отдельной тарелке с помощью вилки разомните тунец, а огурец нарежьте соломкой. Когда яичные блинчики будут готовы, на край каждого намажьте сыр, потом положите листья салата, огурец, тунец, можно и другие овощи, которые найдутся в холодильнике. Сверните в рулет и разрежьте пополам. Все, яичные роллы готовы. Можно подавать к столу. Приятного аппетита!

Напомним, если хотите, чтобы ваш день прошел продуктивно и в хорошем настроении, тогда уделите большое внимание своему завтраку. Подберите для утреннего приема пищи те продукты, которые повысят ваш заряд энергии и улучшают работу мозга. А что лучше исключить из меню?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если вы устали от классической яичницы или омлета, тогда попробуйте поэкспериментировать и приготовить яичный пай — это отличный вариант для завтрака, потому что он весьма сытный, полезный и вкусный. Что потребуется для приготовления?

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