Как приготовить вкусный глинтвейн: простой рецепт (ВИДЕО)



















Глинтвейн — это популярный горячий алкогольный напиток, который считается классическим спутником холодных и пасмурных зимних вечеров. Он состоит из вина, нагретого до 70-80°С, сахара и специй.

Глинтвейн/Фото из открытых источников

Первые рецепты близкого к глинтвейну напитка были известны в Древнем Риме. Тогда вино смешивали с пряностями, но не нагревали. Настоящее горячее вино появилось во времена Средневековья в странах Северной Европы и Центральной Европы.

Классический же глинтвейн пришел к нам из Германии, так как именно там на рождественских ярмарка, которые проводились на открытом воздухе, принято было пить красное вино, помогавшее не только поднять настроение, но и согреться. Со временем вино начали подогревать и добавлять к нему фрукты, сахар и различные специи. Такой горячий напиток отличался оригинальным вкусовым букетом и быстро согревал.

Сегодня известны десятки рецептов домашнего глинтвейна: с водой или без, с различными специями и пряностями, с добавлением кофе и молока, с яблоками, грушами и мандаринами, с алкоголем и без него. На самом деле глинтвейн — это напиток, который любит импровизацию и каждый раз получается по-особенному ароматным.

Рецепт приготовления домашнего глинтвейна:

Предлагаем вашему вниманию наиболее простых и вкусных рецепта домашнего глинтвейна. Позвольте себе немного расслабиться и провести атмосферный вечер за бокалом этого пряного и согревающего напитка!



Глинтвейн с апельсинами, яблоками и пряностями

Ингредиенты: 0.7 л полусухого красного вина, мед или сахар по вкусу, 1 апельсин и 1 яблоко, 1 корица,1 звездочка бадьяна, 1 соцветие гвоздики, 2 горошины душистого перца, 5 горошин черного перца, 1 кардамон, 1/4 ч.л имбиря, 1/4 ч.л мускатного ореха.

Способ приготовления: В небольшую кастрюлю складываем все специи, наливаем 100 мл воды, перемешиваем, доводим до кипения, кипятим минуту, убираем с плиты и даём постоять 10 минут. Процеживаем отвар и переливаем его в кастрюлю. Туда же добавляем вино, сахар и нарезанные ломтиками фрукты.

Нагреваем глинтвейн, помешивая, до температуры 70-80°С. Кипятить вино не рекомендуется, так как легкие ароматные спирты при кипячении будут улетучиваться, а тяжелые останутся, что приведет к появлению привкуса спирта. Убираем глинтвейн с плиты. Оставляем настаиваться под закрытой крышкой 5 минуты, затем подаём в любимых бокалах или чашках.

Важно: отвар из специй можно не процеживать, а все ингредиенты одновременно сложить в кастрюлю — как показано на видео. Вкус глинтвейна от этого сильно не изменится. Также можно добавлять специи по вкусу, а яблоки и апельсины заменить на айву, мандарины или груши.

Совет: старайтесь использовать целые пряности, а не молотые, так как молотые специи делают глинтвейн мутным и его сложнее отфильтровать. Не нужно покупать очень дорогие элитные вина для приготовления глинтвейна, из-за добавления в вино пряностей и фруктов, оно потеряет весь букет ароматов. Но и очень дешёвые вина брать не стоит.

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