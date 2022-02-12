Пицца является традиционным итальянским блюдом. Классическая пицца выпекается в специальной дровяной печи, однако не менее вкусной ее можно приготовить дома. Журналисты издания "Комментарии" расскажут читателям, как приготовить вкусную пиццу 4 сыра в домашних условиях.

Рецепт пиццы 4 сыра. Фото из открытых источников

Этот простой рецепт теста отлично подходит для домашнего приготовления. Основа для пиццы в итоге получается довольно мягкой. Рецепт рассчитан на три пиццы.

Список ингредиентов для пиццы 4 сыра:

Для теста:

• вода – 1 стакан;

• мука – 2,5-3 стакана;

• дрожжи – 1 пакетик;

• масло оливковое – 2 ст.ложки;

• соль – 1 ч.ложка;

• сахар – ½ ст.ложки.

Для начинки:

• Моцарелла;

• Твердый сыр;

• Рикотта;

• Дорблю/горгонзола.

Способ приготовления:

• В ёмкость вылить стакан воды, а затем всыпать сухие ингредиенты (соль, сахар, дрожжи) и дать постоять примерно 10 минут;

• Просеять в полученную смесь муку и добавить оливковое масло;

• Замесить тесто, затем накрыть его влажным полотенцем и оставить на некоторое время в теплом месте, пока оно подойдет;

• Моцареллу нарезать пластинками, сыр с плесенью поломать на кусочки, твердый сыр натереть;

• Когда тесто подойдет, его следует тонко раскатать (примерно 2 см) и перенести на противень;

• На раскатанное тесто первым слоем идет сыр рикотта, затем сыр с плесенью, затем тертый сыр и последним слоем идет моцарелла;

• Включить духовку на максимальную температуру и выпекать 4-6 минут. Пиццу следует поставить на средний уровень или выше среднего;

• Готовую пиццу можно сверну посыпать итальянскими или прованскими травами.

Также на этом месте можно использовать любую другую начинку для пиццы. Например, не менее вкусной получится домашняя пицца с такими ингредиентами: куриное филе, грибы, помидоры, маслины, томатный соус, моцарелла.

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