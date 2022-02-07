Как приготовить томатную пасту дома

Приготовить томатную пасту на зиму самостоятельно совсем несложно. Рассказываем, как сделать вкусную томатную пасту на дому. Самое время запастись томатной пастой. Согласитесь, что приготовленная паста на дому превосходит покупную как по вкусу, так и по пользе, пишет Радио MAXIMUM.

Рецепт - фото из открытых источников

Для приготовления домашней томатной пасты объемом 1,5 литра пригодятся свежие помидоры (8 кг) и стерильные банки. Выберите зрелые, красные, мягкие томаты. Затем помойте их и нарежьте на 4-6 частей. После чего сложите в кастрюлю и поставьте на огонь. Готовьте помидоры на среднем огне около 40 минут после закипания. Далее, когда получите мягкую консистенцию, похожую на кашу, протрите разваренную массу через мелкое сито: так вы удалите ненужные кожуру и семена.

Теперь полученный томатный сок уваривают на слабом огне около 2 часов, проверяя его хотя бы раз в 20 минут, и помешивая. Отметим, что паста начнет густеть со дна, поэтому нужно будет постоянно помешивать ее, пока не добьетесь нужной степени густоты. Затем разложите пасту в подготовленные баночки, закрутите и оставьте остывать вверх дном, накрыв полотенцем. Вкусным вам заготовкам!

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Желе можно сделать по инструкции от производителя на упаковке. Обычно, для каждого из видов нужно взять сотейник и развести сухой концентрат в воде (кипяченой, но охлажденной). Затем перемешать и оставить набухать минут на 40. Когда желатин в желе набухнет, нужно поставить кастрюлю на плиту и подогреть до тех пор, пока все крупинки не растворятся. Здесь важно проследить, чтобы масса не начала закипать.

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