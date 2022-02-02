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Битое стекло из желе и сметаны: простой рецепт вкусного десерта

Этот торт станет отличным дополнением к вечернему чаепитию

сегодня, 13:02
Автор:

Елизавета Черных
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Если вы не знаете, каким десертом порадовать себя или близких, при этом не обладаете очень хорошими кулинарными навыками и хотите, чтобы процесс не требовал выпечки, торт "Битое стекло" будет отличным вариантом. О том, как приготовить популярный и вкусный десерт из сметаны и желе, рассказал "Апостроф". 

Битое стекло из желе и сметаны: простой рецепт вкусного десерта

Битое стекло - фото: Смачно24

Вам понадобится: 

концентрат желе (три упаковки с разными вкусами);

сметана (500 г);

вода (150 мл);

сахар (120 г);

желатин (25 г);

ванилин (щепотка).

Приготовление: 

Сперва необходимо сделать желе. Лучше всего выбрать несколько разных вкусов, чтобы торт выглядел ярче и имел более насыщенный вкус (например, вишня, апельсин, киви). 

Желе можно сделать по инструкции от производителя на упаковке. Обычно, для каждого из видов нужно взять сотейник и развести сухой концентрат в воде (кипяченой, но охлажденной). Затем перемешать и оставить набухать минут на 40. 

Когда желатин в желе набухнет, нужно поставить кастрюлю на плиту и подогреть до тех пор, пока все крупинки не растворятся. Здесь важно проследить, чтобы масса не начала закипать.

Потом следует процедить желе и разлить в отдельную посуду. Поставить в холодильник на несколько часов (оптимально на 2-3). 

После того, как желе застынет, его нужно аккуратно достать и нарезать кубиком, и поместить все виды в одну емкость. 

Тем временем нужно замочить 25 г желатина в холодной кипяченой воде (около 150 мл) на 30 минут. Когда он полностью набухнет, его нужно подогреть, процедить и оставить остужаться.

В это время можно заняться приготовлением массы из сметаны, сахара и ванилина. Все ингредиенты поместить в глубокую емкость и взбить при помощи миксера или венчика. Сюда же добавить остывший желатин и взбить все вместе. 

Затем нужно взять посуду, в который десерт будет застывать, высыпать туда кусочки желе, перемешать, и залить смесью из сметаны. Накрыть емкость пленкой и оставить в холодильнике на часа два до полного застывания десерта. 

Перед подачей нужно перевернуть емкость, в которой торт ждал застывания, и выложить его на тарелку.

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Источник: https://apostrophe.ua/article/lime/lifestyle/2021-06-08/gotovim-doma-bitoe-steklo-iz-jele-i-smetanyi-retsept-originalnogo-torta/40068
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