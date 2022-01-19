Как приготовить рататуй: рецепт овощной запеканки из популярного мультфильма

Пока сезон овощей еще не истек, не упустите возможности приготовить вкусный рататуй. Это блюдо стало популярным благодаря известному мультфильму о крысе. Так, звездный кулинар Эктор Хименес-Браво рассказал в Instagram, как приготовить тот же рататуй из мультика. Сохраняйте рецепт овощной запеканки и побалуйте себя здоровой пищей.

Рататуй - фото из открытых источников

Рататуй: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

Цуккини – 1 шт;

Кабачок – 1 шт;

Баклажан – 1 шт;

Растительное масло;

Соль, перец, сахар – по вкусу;

Томаты консервированные – 1 банка;

Чеснок – 2-3 зубчика;

Тимьян.

Способ приготовления:

Цуккини, кабачок, баклажан постараться выбрать один диаметр. Нарежьте их на тонкие кольца, затем посолите, поперчите и полейте немного маслом.

В сотейнике на малом огне подрумяньте чеснок и чабрец, добавьте помидоры, посолите, посахарьте и поперчите. Взбейте в блендере до однородной массы.

Соус вылейте на низ листа и выложите овощи так, как показано на видео.

Накройте пергаментом и отправьте запекать в разогретую до 160 градусов духовку на 30 минут. После этого снять пергамент и запекать еще 10 минут при 180 градусах.

Напомним, рататуй – популярное блюдо, пришедшее к нам из французского Прованса. В классическом варианте для приготовления используют прованские травы, придающие невероятный аромат этому блюду. Рататуй можно готовить как в сковороде, так и в духовке. Как готовить классический овощной рататуй в духовке, рассказал кулинарный блог Bene Gusto. Понадобятся ингредиенты: два кабачка, два средних баклажана, одна крупная луковица, один болгарский перец, 6-7 средних помидоров, три зубчика чеснока, растительное масло, 1 ч.л смеси прованских трав, соль и перец.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!