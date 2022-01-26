Как приготовить лазанью с тыквой

Предлагаем вам на заметку очень аппетитный и очень простой рецепт приготовления лазаньи с тыквой. Это яркое и сочное блюдо с ароматом осени для взрослых и детей! Нам понадобится: тыква 1 кг, яблоки 2-4 шт, мускатный орех 1 щепотка, яйцо 1 шт, сливки 100 миллилитров, творог 100 г, листья лазаньи 16-18 шт, сливочное масло 100 г, мука 300 г, молоко соль, перец. Об этом пишет Радио Maximum.

Рецепт - фото из открытых источников

Как приготовить осеннюю лазанью:

В первую очередь нужно заняться тыквой. Его нужно вымыть, обсушить и нарезать кусочками. Приблизительно две трети всей тыквы выложить на противень и отправить в духовку (можно на сковороду). Запечь немного до мягкости, а затем остудить. Аккуратно снять кожицу и выложить мякоть в чашу блендера. Добавить яйцо, немного творога и сливки.

Для аромата добавить мускатный орех и взбить массу в состояние густого пюре. Подсолить по своему вкусу. Часть тыквы нарезать небольшими кубиками и соединить с яблоками. Выложить на сковороду с небольшим количеством сливочного масла и обжарить чуть-чуть до мягкости.

Неотъемлемой частью лазаньи есть соус. Для его приготовления в растопленное сливочное масло следует всыпать муку и тщательно перемешать. Влить постепенно молоко, продолжая перемешивать, чтобы соус был однородным. Осталось добавить в него немного тертого сыра, а также соль, перец, мускатный орех.

На дно формы выложить чуть-чуть соуса (для более однородной консистенции его можно взбить блендером) и листья лазаньи. Смазать тыквенное пюре. Выложить небольшое количество начинки. Полить соусом. Накрыть вторым слоем листья лазаньи и повторить слои до окончания ингредиентов. Верх залить остатками соуса и присыпать тертым сыром, чтобы образовалась аппетитная корочка.

Форму отправить в разогретую духовку минимум на 30 минут. Когда лазанья с тыквой в домашних условиях стала сверху зараженной, форму можно достать из духовки и дать охладиться около 10-15 минут. Затем можно резать и подавать на стол. Приятного тебе аппетита!

Напомним, что приготовить к ужину? Когда вечером семья собирается за столом, чтобы попробовать и пообщаться, то, конечно, хочется, чтобы это было вкусно, но быстро и просто. Быстрые рецепты – хозяйкам прекрасное подспорье, и они пользуются большой популярностью. Мы предлагаем вам рецепт, который безусловно вас порадует.

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