Как приготовить дома те же крылышки Баффало: легендарный рецепт 1964 года

Соус "Buffalo" без преувеличения можно называть легендарным. Он подается с фирменными куриными крыльями по особому рецепту, и эта закуска отличается уникальным вкусом. Сегодня расскажем, как приготовить эту легенду дома из оригинальных ингредиентов. Куриные крылышки "Баффало" впервые приготовили в США еще в 1964 году в баре Anchor, в городе Баффало. Рецепт оригинального соуса с каенским соусом придумали случайно. А потом обжарили в нем крылышки. С тех пор этот рецепт куриных крылышек стал самым популярным в мире.

Крылышки Баффало - фото из открытых источников

Как приготовить настоящие куриные крылышки "Баффало"

Ингредиенты

Куриные крылышки – 10 штук;

Сливочное масло – 70 граммов;

Томатная паста – 50 граммов;

Острый соус Табаско – 2 столовых ложки;

Мука – 2 столовые ложки;

Каенский перец – 1 чайная ложка;

Паприка – 1 чайная ложка;

Соль – 1 чайная ложка;

Черный молотый перец – 0,5 чайной ложки;

чесночный порошок – 0,5 чайной ложки;

Масло растительное.

Способ приготовления

Крыльца хорошо промойте и каждое разрежьте на две части.

Смешайте муку, паприку, каенский перец и соль. В этой панировке нужно обвалять крылья и выложить на противень, застеленный пекарской бумагой и смазанным маслом.

Запекать крылышки нужно при температуре 180 градусов 15-20 минут.

В сотейнике смешайте томатную пасту, острый соус и сливочное масло. Добавьте перец и чеснок. Соус поставьте на средний огонь и постоянно помешивайте, пока масло не растает.

Достаньте крылышки из духовки и смажьте соусом. Поставьте в духовку еще на 5-10 минут.

Подавайте крылышки горячими с овощами и соусами или гарниром.

Напомним, порадуйте членов своей семьи ароматными куриными крылышками, которые без проблем можно приготовить в мультиварке. Благодаря вкусному маринаду мясо получится сочным и нежным. Что нужно для рецепта?

Способ приготовления: сначала готовим маринад. Возьмите помидоры и нарежьте их кубиками, а перец чили — как можно мельче. Зубчики чеснока пропустите через пресс или можете также мелко нарезать. Смешайте все эти ингредиенты в миске. Добавьте туда соевый соус, горчицу, черный перец и щепотку соли. Перемешайте все до однородной массы.

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