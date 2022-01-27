Как приготовить дома те же крылышки Баффало: легендарный рецепт 1964 года

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Ольга Чародий
Соус "Buffalo" без преувеличения можно называть легендарным. Он подается с фирменными куриными крыльями по особому рецепту, и эта закуска отличается уникальным вкусом. Сегодня расскажем, как приготовить эту легенду дома из оригинальных ингредиентов. Куриные крылышки "Баффало" впервые приготовили в США еще в 1964 году в баре Anchor, в городе Баффало. Рецепт оригинального соуса с каенским соусом придумали случайно. А потом обжарили в нем крылышки. С тех пор этот рецепт куриных крылышек стал самым популярным в мире.
Крылышки Баффало - фото из открытых источников
Как приготовить настоящие куриные крылышки "Баффало"
Ингредиенты
Куриные крылышки – 10 штук;
Сливочное масло – 70 граммов;
Томатная паста – 50 граммов;
Острый соус Табаско – 2 столовых ложки;
Мука – 2 столовые ложки;
Каенский перец – 1 чайная ложка;
Паприка – 1 чайная ложка;
Соль – 1 чайная ложка;
Черный молотый перец – 0,5 чайной ложки;
чесночный порошок – 0,5 чайной ложки;
Масло растительное.
Способ приготовления
Крыльца хорошо промойте и каждое разрежьте на две части.
Смешайте муку, паприку, каенский перец и соль. В этой панировке нужно обвалять крылья и выложить на противень, застеленный пекарской бумагой и смазанным маслом.
Запекать крылышки нужно при температуре 180 градусов 15-20 минут.
В сотейнике смешайте томатную пасту, острый соус и сливочное масло. Добавьте перец и чеснок. Соус поставьте на средний огонь и постоянно помешивайте, пока масло не растает.
Достаньте крылышки из духовки и смажьте соусом. Поставьте в духовку еще на 5-10 минут.
Подавайте крылышки горячими с овощами и соусами или гарниром.
Напомним, порадуйте членов своей семьи ароматными куриными крылышками, которые без проблем можно приготовить в мультиварке. Благодаря вкусному маринаду мясо получится сочным и нежным. Что нужно для рецепта?Способ приготовления: сначала готовим маринад. Возьмите помидоры и нарежьте их кубиками, а перец чили — как можно мельче. Зубчики чеснока пропустите через пресс или можете также мелко нарезать. Смешайте все эти ингредиенты в миске. Добавьте туда соевый соус, горчицу, черный перец и щепотку соли. Перемешайте все до однородной массы.
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