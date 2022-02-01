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Как приготовить бельгийские вафли с протеином

Вафли с добавлением протеина как источника дополнительного белка хорошо подойдут как для завтрака, так и для перекуса

1 февраля 2022, 23:24
Автор:

Ольга Чародий
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Бельгийские вафли с протеином – отличный завтрак. Низкокалорийные протеиновые вафли отлично подойдут для спортсменов и следящих за фигурой. Протеин дает свое удовольствие и вкус и конечно же белок! Вафли с добавлением протеина как источника дополнительного белка хорошо подойдут как для завтрака, так и для перекуса, пишет ampravda.

Как приготовить бельгийские вафли с протеином

Рецепт - фото из открытых источников

Нам понадобится:

Кефир 150 мл

Яичные белки 4шт.

Яичные желтки 2шт.

Овсяные хлопья 150 г

Протеин 25 г

Как приготовить вкусные протеиновые вафли.

Овсянку измельчаем блендером, тем самым превращая в муку. Берем два целых яйца и от остальных двух нам понадобится только белок. Смешиваем это с нашей овсяной мукой.

В чашу блендера в овсяную муку и яйца вливаем 150 мл кефира 1% жирности. Взбиваем. Добавляем 1 мерную ложку протеина. Все вместе хорошо перебиваем в блендере.

После того как тесто готово, можно приступать непосредственно к жарке вафель.

Тесто нужно выливать на рабочую поверхность небольшими порциями, чтобы вафли не получились слишком толстыми и успели пропекаться внутри. Жарить вафли до золотистого цвета ориентируясь на мощность конкретного прибора.

Напомним, если вы устали от классических салатов и хотите удивить своих гостей и домочадцев интересными и вкусными блюдами на Новый год, тогда записывайте рецепт "пикантного" салата. Что потребуется для приготовления? Новый салат очень простой в приготовлении, поэтому хозяйкам потребуется минимум времени и продуктов: 200 г филе сельди, 2 помидора, 1 луковица, 100 г сухариков из белого хлеба, 100 г твердого сыра, соль, майонез. Способ приготовления: сначала очистите рыбу и порежьте ее на маленькие кубики. Аналогичным образом нарежьте помидоры и положите их в дуршлаг, чтобы из них вышла жидкость.


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Источник: https://ampravda.ru/2020/06/25/097031.html
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