Как правильно варить пасту: самые распространенные ошибки украинцев

Паста одно из самых любимых блюд в мире. Она проста в приготовлении, универсальна и вкусна. В украинских семьях она давно стала частью повседневного рациона и появляется на столе как гарнир или самостоятельное блюдо с соусом, мясом или сыром. Однако многие из нас даже не подозревают, что совершают ошибки во время приготовления пасты. Они могут испортить текстуру макарон и их вкус.

Как правильно варить пасту. Фото из открытых источников

Самые распространенные ошибки, которые совершают украинцы на кухне во время варки макарон и советы, как этого избежать.

1. Слишком маленькая кастрюля

Нехватка места для варки приводит к слипанию пасты. Вода должна свободно циркулировать, а макароны плавать в кастрюле. Для правильной варки макарон используйте большую кастрюлю и много воды, примерно литр на каждые 100 граммов пасты. Это также поможет равномерно прогревать макароны и избежать клейкой массы на дне.

2. Добавление холодной воды после варки

У многих хозяек еще живая привычка промывать пасту после варки, особенно холодной водой. Это актуально было для обычных макарон, но современная паста из твердых сортов пшеницы не нуждается в охлаждении. Оно вымывает крахмал, важный для соединения пасты с соусом.

3. Слишком частое помешивание

Достаточно одного-двух оборотов ложкой сразу после заброса пасты в кипящую воду. Если кастрюля большая и воды достаточно, больше не нужно. Чрезмерное помешивание может сломать макароны и нарушить их текстуру.

4. Смешивание разных видов макарон

Каждый тип пасты имеет свое время приготовления. Смешивая спагетти с пенне или бантиками, вы рискуете получить половину переваренных макарон, а другая может быть недоварена. Лучше выбрать один тип и приготовить его в совершенстве.

5. Недостаток соли

Соль не ускоряет варку, но подчеркивает вкус пасты. Не бойтесь добавлять ее в кипящую воду, это безопасно для кастрюли и важно для вкуса. Итальянцы говорят, что вода для пасты должна быть соленой, как море.

6. Масло в воду

Добавление масла в воду якобы предотвращает слипание пасты, однако на практике оно только делает макароны скользкими, и соус не пристает к ним. Лучше соблюдать правильную пропорцию воды и не лениться помешивать макароны на старте варки пасты.

7. Слишком полагаетесь на инструкции на упаковке

Указанное время варки на упаковке – это ориентир. Реальный результат зависит от мощности плиты, жесткости воды и толщины кастрюли. Лучший способ узнать, готова ли паста просто попробовать ее.

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