Как правильно сварить вкусный и крепкий кофе в турке: секреты от итальянского шеф-повара

Многие не представляют ни утра без любимого кофе, заряжающего энергией и настроением на весь день. А приготовление этого крепкого напитка – настоящий ритуал. Между тем профессиональный итальянский кулинар рассказал, как сделать кофе еще вкуснее. Так, итальянский шеф-повар Марко Черветти поделился на своем YouTube-канале полезными советами, как правильно сварить вкусный кофе в турке. Весь секрет не только в натуральных зернах.

Кофе (фото из открытых источников)

Несколько секретов, которые сделают ваш кофе еще вкуснее

Зерна лучше смолоть самостоятельно, для турки помол должен быть минимальным – "в пыль".

Используйте воду только дистиллированную или из фильтра.

Идеальные пропорции – на 150 миллилитров воды – 15 граммов (1 столовая ложка) только что перемолотого кофе

Как сварить кофе в турке

Высыпьте кофе в турку.



Залейте холодной, можно комнатной температуры водой и отправьте на слабый огонь, кофе нужно всего два раза помешать – на тридцатой секунде и на 1 минуте.

Подождите, пока кофе не станет закипать и сразу снимайте с огня, разлейте в чашки и дайте постоять 2-4 минуты. После этого можно наслаждаться вкусным и ароматным кофе.

Напомним, в зимний период особенно хочется экспериментировать с различными горячими напитками. Вместе с тем можно попробовать сделать их еще и полезными. С наступлением зимы пора внести необходимые изменения в свой рацион и образ жизни, чтобы эффективно бороться с холодами. Когда температура на улице значительно упала, пора переходить на напитки, которые помогут согреться. Мы расскажем вам несколько таких рецептов.

Чашка горячего молока усиливает вкус, когда вы замачиваете в ней семена аниса или палочки ванили. К этому нужно будет добавить ложку сахара или меда по вкусу, и вы получите согревающий напиток без кофеина, который полезно будет выпить перед сном.









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