Как правильно поджарить ананас: рецепт для истинных гурманов

Если долгим дождливым вечером тебе захотелось полакомиться чем-то особенным, то мы рекомендуем тебе купить ананас. Сам по себе это очень экзотический фрукт, который не так просто достать. Но мы предлагаем тебе пойти немножечко дальше и расскажем, как сделать из обыкновенного ананаса универсальное лакомство. Поможет нам в этом mport.

1. Если в твоем распоряжении оказался целый ананас, вырежь из него 6 колец и достань сердцевину. После этого смешай в отдельной посудине молоко, коньяк, ваниль, корицу и соль, чтобы затем вымокать в них кольца ананаса.

2. Изваляй кольца ананаса в тарелке, заполненной сахаром.

3. Положи продукт на решетку гриля, который перед этим нужно разогреть. Запекай приблизительно пять минут, пока сахар не начнет на нем кристаллизироваться. Проверни эту процедуру с каждым кусочком.

Теперь ты можешь уплетать этот шедевр кулинарии со всем, чего душа пожелает. А если тебе хочется выпить, размалывай кольца в блендере, пока не превратятся в жижу. Затем добавляй эту кашицу в алкогольный напиток и наслаждайся.

С этим лакомством дождливый вечер не покажется тебе настолько пасмурным. Также издание "Комментарии" расскажет, как приготовить чипсы в домашних условиях.

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