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Готовим чипсы в домашних условиях: настоящий мужской рецепт

Этот рецепт поможет тебе быстро соорудить хорошую закуску к пиву

сегодня, 13:14
Автор:

Павел Зинченко
Готовим чипсы в домашних условиях: настоящий мужской рецепт

Если здоровый образ жизни и регулярные занятия спортом тебе уже успели изрядно поднадоесть, значит настало время немного отдохнуть. Например, в мягком кресле, с бутылкой пива перед экраном телевизора. А чтобы этот процесс стал еще приятнее, мы подскажем, как на скорую руку приготовить самые настоящие картофельные чипсы. В этом нам поможет портал mport.

1. Для начала нужно разрезать картофель тоненькими кусочками. Лучше всего использовать для этого специальную терку.

2. Нарезанные ломтики нужно помыть холодной водой. Это необходимо, чтобы кусочки затем не прилипали к посуде.

3. После промывки нужно подождать, пока вода полностью стечет. Потом застели вращающуюся тарелку микроволновки бумагой для выпечки. Не волнуйся, ничего страшного не произойдет, если ты не станешь использовать для этого какую-либо-посуду.

4. Ставь блюдо в микроволновку, включай на полную, и внимательно наблюдай. Как только картофель начал “золотиться“, тут же выключай. Главное не ошибиться. Вытащишь слишком рано - чипсы не будут хрустящими. Слишком поздно - они пригорят и будут не вкусными.

Время приготовления зависит от размера порции - от двух до десяти минут. Соль, перец или любые другие приправы добавляй по вкусу.

Теперь тебе обеспечен приятный вечер, чтобы ты мог расслабиться после тяжелого трудвого дня. А если хочешь подкрепиться более основательно, издание "Комментарии" расскажет, как в домашних условиях пожарить пельмени.


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