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Как необычно подать блюдо: рецепт мексиканского салата

Корзинка из сыра – отличная идея для необычной презентации салата

5 августа 2020, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина
Как необычно подать блюдо: рецепт мексиканского салата

Фото: Гастроном

Даже несложным блюдом можно удивить гостей, если придумать интересную презентацию. Рецепт мексиканского салата с идеей для необычной подачи опубликовало издание "Гастроном".

Для салата вам нужны такие ингредиенты: 1 банка (310 г) консервированной кукурузы, 1 банка (310 г) консервированной красной фасоли, 1 сладкая красная луковица, 1 сладкий перец, 2 средних огурца, 3 средних помидора, 5 перьев зеленого лука, 5 веточек кинзы.

Для заправки подготовьте: 5 ст. л. кукурузного масла, 2 ст. л. сока лайма, 1 ч. л. сахара, соль, свежесмолотый черный перец. А для корзинок: 350 г твердого сыра, например, пармезана.

Сначала разогрейте духовку до 180°С. На листе пергамента нарисуйте круги размером в небольшое блюдце. Положите пергамент на противень рисунком вниз. Натрите сыр на мелкой терке и выложите на круги, разровняйте. Поставьте противень в духовку на 3-5 минут, пока сыр не начнет плавиться. Аккуратно подденьте сырный круг лопаткой и быстро перенесите на перевернутый стакан. Прижмите края, формируя бортик. Через несколько минут сыр застынет и корзинку можно будет снять.

После очистите лук, у сладкого перца удалите семена и перегородки. Нарежьте лук, перец, огурцы и помидоры маленькими кубиками, а мелко - кинзу и зеленый лук. Положите все овощи и зелень в большую миску.

Откиньте фасоль на дуршлаг и промойте холодной водой. Слейте жидкость с кукурузы. Добавьте фасоль и кукурузу к овощам.

Смешайте все ингредиенты заправки в банке с завинчивающейся крышкой и хорошо потрясите.

Теперь полейте салат заправкой и хорошо перемешайте. Разложите салат по сырным корзиночкам перед подачей.

Ранее мы опубликовали рецепт сытного салата с авокадо.


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