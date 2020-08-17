Как добиться нежного вкуса: самый простой рецепт приготовления скумбрии

Язык
BTC/USD
11854.46
ETH/USD
427.31
LTC/USD
64.45
USD/UAH
27.55
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Таисия Ерохина
Скумбрия — океаническая рыба, мясо которой насыщенно витаминами B12 и D. Чаще всего эту рыбу используют для копчения. А вот из охлажденной или свежемороженой скумбрии можно приготовить вкуснейший ужин. Как и любая рыба, скумбрия идеально сочетается с лимоном и овощами. Лучше приправлять ее свежей или сушеной петрушкой, а вот травы с ярко выраженным ароматом - тимьян и розмарин - забьют особый аромат, которым обладает эта рыба. Самый простой рецепт приготовления скумбрии опубликовал кулинарный портал Bene Gusto.
Понадобятся такие ингредиенты: две скумбрии, 2 ст.л майонеза, 2 ст.л. дижонской горчицы, соль и перец.
Фото: bene-gusto.com
Прежде чем приступить к приготовлению, очистите рыбу от внутренностей и хорошо промойте. Если решите оставить голову для сервировки, то удалите жабры.
Для маринада смешайте в миске соль, перец, майонез и горчицу. Обмажьте рыбу со всех сторон и оставьте мариноваться около часа.
Затем запекайте 40 минут при температуре 180 градусов. Время приготовления зависит от размера и количества рыбешек.
Обратите внимание, что мясо скумбрии достаточно жирное, однако в процессе жарки и запекания может становиться немного суховатым. Сохранить естественную сочность поможет маринад. Кроме того, влага медленнее будет испаряться из рыбы, если запекать ее под фольгой. Однако за 10-15 минут до конца приготовления фольгу лучше убрать, чтобы рыба подрумянилась, иначе может появиться "вареный" привкус.
Ранее мы рассказали, как приготовить идеальный бургер в домашних условиях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости