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Как добиться нежного вкуса: самый простой рецепт приготовления скумбрии

Скумбрия в духовке покорит изысканным и нежным вкусом

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Скумбрия — океаническая рыба, мясо которой насыщенно витаминами B12 и D. Чаще всего эту рыбу используют для копчения. А вот из охлажденной или свежемороженой скумбрии можно приготовить вкуснейший ужин. Как и любая рыба, скумбрия идеально сочетается с лимоном и овощами. Лучше приправлять ее свежей или сушеной петрушкой, а вот травы с ярко выраженным ароматом - тимьян и розмарин - забьют особый аромат, которым обладает эта рыба. Самый простой рецепт приготовления скумбрии опубликовал кулинарный портал Bene Gusto.

Понадобятся такие ингредиенты: две скумбрии, 2 ст.л майонеза, 2 ст.л. дижонской горчицы, соль и перец.

Как добиться нежного вкуса: самый простой рецепт приготовления скумбрии

Фото: bene-gusto.com

Прежде чем приступить к приготовлению, очистите рыбу от внутренностей и хорошо промойте. Если решите оставить голову для сервировки, то удалите жабры.

Для маринада смешайте в миске соль, перец, майонез и горчицу. Обмажьте рыбу со всех сторон и оставьте мариноваться около часа.

Затем запекайте 40 минут при температуре 180 градусов. Время приготовления зависит от размера и количества рыбешек.


Обратите внимание, что мясо скумбрии достаточно жирное, однако в процессе жарки и запекания может становиться немного суховатым. Сохранить естественную сочность поможет маринад. Кроме того, влага медленнее будет испаряться из рыбы, если запекать ее под фольгой. Однако за 10-15 минут до конца приготовления фольгу лучше убрать, чтобы рыба подрумянилась, иначе может появиться "вареный" привкус.

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