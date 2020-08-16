Идеальный бургер в домашних условиях: известный повар поделился рецептом

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Бургер считается не самой полезной пищей, но приготовив его дома, вы можете выбрать только натуральные и полезные ингредиенты. Рецепт сочного и вкусного бургера из курицы и овощей рассказал популярный кулинар Евгений Клопотенко.

Понадобятся такие ингредиенты: одна куриная грудка, две булочки (для бургера), 2 ст. л. горчицы (сладкой), 2 ст. л. кетчупа или сладкого томатного соуса, половина красного лука, один соленый огурец, один томат, 20 г сливочного масла, 1 ст. л. растительного масла, два слайса сыра (для бургеров), 30 г кедрового ореха, половина лимона (сок половины лимона и цедра по вкусу), пучок базилика, 2-3 ст. л. оливкового масла, зубчик чеснока, 1 ст. л. сыра Пармезан (тертый или крошка), 2-4 листа салата, по вкусу соль и перец.

Сначала на сухой сковороде без масла подрумяньте срезы бургерных булочек до хрустящей корочки. Куриное филе разрежьте вдоль слайсами толщиной примерно 1 см. Посолите и поперчите с обеих сторон каждый кусочек. Подрумяньте курицу на смеси из сливочного и растительного масла по две минуты с каждой стороны до образования румяной корочки.

Затем подготовьте все овощи и сделайте правильную их нарезку. Нарежьте томат продольными кольцами толщиной 0,8-1,0 см, красный лук – продольными тонкими кольцами, соленый огурец – тонкими продолговатыми слайсами под углом 45 градусов. Хорошо промойте листики салата.

Приготовьте соус песто. Для этого в ступке соедините кедровые орехи, листья базилика, предварительного хорошо промытые, и чеснок. Выжмите в ступку сок половины лимона и совсем немного цедры для аромата, добавьте оливковое масло. Все хорошо перетрите пестиком до состояния пасты и доведите вкус солью и небольшим количеством сока лимона, если это понадобится.

На срез нижней булочки положите по ложке томатного соуса или кетчупа и горчицы. Все аккуратно распределите ложкой по всей поверхности булочки. Сверху разложите несколько колец томата. На томат выложите теплые кусочки курицы по 1-2 кусочка, чтобы максимально покрыть площадь бургера. Далее на еще теплую курицу уложите два слайса специального сыра для бургеров, чтобы он еще успел подплавиться. Можно использовать и другой сыр, главное – он должен плавиться.

Теперь выложите несколько ломтиков огурца, кольца красного лука и накройте их листьями салата. Срез верхней булочки щедро смажьте соусом песто. Накройте бургер верхней булочкой с соусом. Слегка прижмите, чтобы слои утрамбовались.

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