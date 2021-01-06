К праздничному столу: рецепт пирога «Рождественское кольцо»

Если устали готовить салаты и хотите украсить свой праздничный стол каким-то новым и изысканным блюдом, тогда записывайте рецепт пирога "Рождественское кольцо". Готовится он быстро и получается очень вкусным и сочным. Что потребуется для рецепта?

рецепт пирога «Рождественское кольцо» / фото: povar

Ингредиенты: 250 г слоеного теста, 700 куриного филе, 3 яйца, 1 морковь, 2 лука, 1 зубчик чеснока, 1 пучок укропа, 2-3 ст. л. растительного масла, соль, перец.

Способ приготовления: возьмите слоеное тело (разморозьте при комнатной температуре). Помойте и очистите овощи, два яйца отварите, а одно оставьте сырым для фарша. Лук и морковь порежьте средними кубиками, пожарьте их на сковородке до мягкости. Используйте рафинированное масло, добавьте щепотку соли.

Куриное филе превратите в фарш, для этого можно использовать мясорубку или измельчитель. В мясо добавьте жареные овощи, мелко нарубленный чеснок и укроп, а также черный перец, травы и другие приправы (по желанию) и белок яйца. Если фарш получился сухим, тогда вбейте в него целое куриное яйцо. Все ингредиенты тщательно перемешайте. Очень тщательно вымешайте фарш, чтобы он стал вязким и однородным.

Возьмите противень, застелите бумагой, поставьте по центру стакан. С помощью ложки раскладывайте фарш вокруг стакана. Влажными руками придайте пирогу красивую форму. Вареные яйца порежьте на половинки. Вдавите их в тесто хорошо.

Слоеное тесто порежьте полосками, каждую из которых оформите елочкой или зигзагом. С их помощью украсьте пирог, смажьте все желтком и отправьте в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 45 минут.

Остудите пирог, снимите с бумаги. В центре скапливается в процессе выпечки жидкость, это куриный бульон, его можно просто слить, а затем поливать им пирог. Порежьте пирог кусочками, подавайте его к столу теплым. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить рождественский кекс.

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