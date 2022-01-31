Итальянские эксперты рассказали, как правильно приготовить бульонный кубик

Овощной бульонный кубик является одним из наиболее употребительных продуктов на кухне и может быть приготовлен в домашних условиях. Всего несколько ингредиентов необходимы для получения полностью натурального кубика из свежих овощей и трав, где консервантом является морская соль. В зависимости от сезона вы можете добавить в этот рецепт грибы, кабачки, томатную пасту, тыкву или душистые травы, такие как базилик, чабрец или любые другие. Рассказываем как быстро и просто приготовить полезную овощную смесь, а также как ее хранить.

Рецепт - фото из открытых источников

КАК СДЕЛАТЬ ОВОЩНЫЕ КУБИКИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ



Ингредиенты

Большая морковь

3 стручка сельдерея

Лук

Пучок петрушки

Морская соль

Оливковое масло (по вкусу).

Напомним, если не знаете, чем удивить своих домочадцев на обед, тогда приготовьте мусаку — традиционное блюдо из баклажанов, которое пользуется популярностью в странах Ближнего Востока. И рецептом этой вкусной запеканки поделилась звезда ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон. Что потребуется для рецепта? Ингредиенты: 5-6 клубней картофеля, 4 средних баклажана, 1 лук, 4 помидоры, 400 г мясного фарша, 200 мл 20% сливок, 2 куриных яйца, 200 г твердого сыра, 100 г оливкового масла, а также соль, перец и другие специи (по вкусу). Способ приготовления: возьмите картофель, помойте, очистите от кожуры и нарежьте тонкими кружочками.

Поставьте сковородку на огонь, налейте в нее растительное масло и обжарьте в ней картофель (по 2 минуты с каждой стороны). Далее возьмите форму для запекания и часть продукта выложите на ее дно. Таким же образом обжарьте кружочки баклажана, а после выложите их на противень, сверху на картофель. Потом пожарьте мясной фарш (15-20 минут), добавьте в него нарезанный лук и измельченные помидоры. Полученную массу добавьте сверху баклажанов. А сверху снова добавьте оставшиеся кружки баклажанов. Далее блюдо нужно посолить и поперчить.

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