История «Оливье»: как изысканный салата трансформировался в народное блюдо

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Татьяна Веремеева
Салат "Оливье" для многих из нас ассоциируется с новогодними праздниками, в
странах бывшего СССР без него не обходится ни один праздничный стол. По иронии
судьбы для блюда, ставшего любимым у советских людей, "Оливье" начиналось как
деликатес, предназначенный для избранных, пишет The Economist. Он был изобретен Люсьеном Оливье –
шеф-поваром ресторана "Эрмитаж" в Москве в начале 1860-х годов. Созданный по
образцу парижских Гранд-кафе, "Эрмитаж" обслуживал русских представителей
высшего класса и интеллигенции, в том числе Ивана Тургенева и Петра Чайковского.
Оливье
Оливье взял пример с дореволюционной французской кухни – это была
элегантная композиция из рябчиков, корнишонов, рачьих хвостов, каперсов,
гороха, картофеля и икры, заправленных специальным яичным соусом. Несмотря на
искусную презентацию, завсегдатаи "Эрмитажа" имели обыкновение смешивать все
ингредиенты на тарелке, как только она появлялась. Поэтому Оливье стал подавать
его как нарезанный салат, к тому же, так была гарантирована его долговечность.
Повар унес рецепт в могилу в 1883 году, а повара публиковали предположительные
рецепты "Оливье" в последующие десятилетия.
Как и положено по происхождению, салат ненадолго исчез после русской
революции, а затем вновь появился в 1930-х годах, когда бывший ученик Оливье
включил его в меню своего ресторана "Москва". Он переименовал блюдо в
столичное, сохранив (идеологически обоснованные) картофель и горох, а также
заменив дорогие, "буржуазные" ингредиенты колбасой, морковью и перебродившими
огурцами.
Секретную заправку заменили Советским майонезом. Этот продукт был триумфом
массового производства, он наполнял любое блюдо жиром, белком и острым вкусом –
питательный майонез, предназначенный для смягчения последствий нехватки
продовольствия, которая часто происходила в условиях командной экономики. Он
также удачно маскировал некачественные ингредиенты.
Правительство продвигало обновленный салат "Оливье", наряду с другими
рецептами на основе майонеза, в "Книге вкусной и здоровой пищи" в 1939 году –
вдохновляющей работе, которая объединила советы по питанию с пропагандой. Книга
была хитом. Возможно, потому, что это была единственная поваренная книга,
которую люди могли купить.
К сожалению, спрос превысил предложение, и в течение большей части 1950-х и
1960-х годов Советский майонез можно было найти только в ресторанах или
продовольственных магазинах в крупных городах. Ничто так не возбуждает аппетит,
как дефицит, поэтому, когда майонез стал более доступным в 1970-х годах,
домохозяйства по всей стране приступили к приготовлению салата "Оливье".
У каждой семьи есть свой вариант оливье. Некоторые, используют курицу
вместо классической "докторской колбасы" или яблоки вместо моркови. Какими бы
ни были ингредиенты, он всегда производится в огромных количествах.
Ранее "Комментарии" рассказывали, как приготовить салат "Оливье"
по старинному рецепту. А также, во
сколько обойдется "Оливье" в 2020 году.
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