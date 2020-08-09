Идея приготовления баклажанов по-корейски: пошаговый рецепт

Фото: Гастроном

Баклажаны по-корейски станут отличной альтернативой традиционному соте из баклажанов. Подавать баклажаны нужно сразу после приготовления или на следующий день, из холодильника, с отварным рисом или просто с хлебом. Корейские нотки блюда создает заправка на основе соевого соуса с ароматным кунжутным маслом. Рецепт баклажанов по-корейски разместило издание "Гастроном".

Понадобятся такие ингредиенты: два крупных баклажана, один красный сладкий перец, один желтый сладкий перец, один зеленый сладкий перец, один маленький кочан китайской капусты, 4-6 зубчика чеснока, 5 см имбиря, один пучок зеленого лука, один крупный красный перец чили, оливковое масло (для жарки) и соль.

Для заправки возьмите 100 мл соевого соуса, 3 столовых ложки кунжутного масла, 1 чайную ложку соли, 1-2 столовых ложки сахара, 1-2 столовых ложки рисового уксуса, 1 столовая ложка жареного кунжута.

Сначала очистите баклажаны и нарежьте крупной соломкой. Молодые баклажаны можно не очищать, а вот со зрелых лучше кожицу срезать.

Затем весь сладкий перец разрежьте пополам. Удалите семена и перегородки. Нарежьте мякоть крупной соломкой. А китайскую капусту нарежьте широкими полосками. Чеснок очистите и нарежьте соломкой. С имбиря срежьте грубую кожицу, мякоть нарежьте соломкой примерно равной по размеру кусочкам чеснока. Перец чили нарежьте кружками, мелко порубите зеленый лук. Овощи не смешивайте между собой, а разложите их по отдельным мисочкам.

Затем в глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Поочередно, небольшими порциями, обжарьте баклажаны, 10-12 минут, переложите в миску. Потом обжарьте сладкий перец в течении 7-8 минут, переложите в отдельную миску. Китайскую капусту обжаривайте 5 минут и после тоже переложите в отдельную миску.

Обжаренные овощи откидывайте на дуршлаг или выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло. Сразу же приправляйте солью.

Для заправки смешайте соевый соус, кунжутное масло, рисовый уксус, половину столовой ложки кунжута, соль и сахар. Слегка взбейте венчиком, чтобы образовалась эмульсия.

Все подготовленные овощи смешайте в большой салатнице или миске. Далее полейте массу заправкой, перемешайте. Оставьте на десять минут, чтобы баклажаны и другие овощи впитали вкус заправки.

Перед подачей баклажанов по-корейски посыпьте готовое блюдо зеленым луком и оставшимся кунжутом.

Ранее мы опубликовали рецепт приготовления кабачковых блинов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!