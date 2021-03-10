Завтрак Мэрилин Монро: рецепт яичного коктейля

Известная киноактриса, секс-символ 1950-х годов Мэрилин Монро предпочитала на завтрак яичный коктейль. Он очень простой в приготовлении и богат на питательные вещества. Если хотите повторить утренний ритуал голливудской звезды, тогда записывайте рецепт.

Завтрак от Мэрилин Монро (фото из открытых источников)

Ингредиенты на две порции: 4 куриных яйца, 2 чайные ложки сахара и 300 мл теплого молока.

Способ приготовления: возьмите куриные яйца, разделите белки от желтков и положите их по разным емкостям. Желтки смешайте с сахаром и добавьте теплое молоко. Все ингредиенты тщательно перемешайте. Белки взбейте в густую пену и аккуратно соедините с молочной смесью. Разлейте коктейль в высокие стаканы, украсьте шоколадной крошкой (на свое усмотрение) Все, можно подавать к столу. Приятного аппетита!

К слову, Мэрилин Монро говорила о том, что ее вкусовые привычки довольно странные. Звезда рассказывала, что ставила на электроплиту кружку молока и уходила в душ, а потом добавляла в него два сырых яйца, перемешивала вилкой и употребляла на завтрак. И этот коктейль помогал ей пробудиться и настроиться на новый день.

Стоит отметить, что яичный коктейль содержит много белка, витамин В, рибофлавин, кальций, фосфор и другие ценные элементы. Поэтому такой вариант завтрака намного полезней, чем, например, порция кукурузных хлопьев.

Напомним, что лидер партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко рассказала, что ест на завтрак и сколько километров может пробежать за час.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, чем вредны на завтрак бутерброды с колбасой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!