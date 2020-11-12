Идея для вкусного ужина: рецепт курицы в соусе терияки

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Светлана Шкурупий
Не
знаете, как удивить гостей и близких? Тогда приготовьте на ужин одно
из классических блюд восточной кухни — курицу терияки, которая поразит своим
неповторимым вкусом и изысканным ароматом. Мясо курицы получится сочным и
нежным. Что потребуется для рецепта?
фото из открытых источников
Ингредиенты:
300 г куриного филе, ½ ст. апельсинового сока, ½ ст. соевого соуса, 1 ст. л. меда,
1 ч. л. сухого имбиря, 1 ст. л. подсолнечного масла, кунжут и репчатый лук (по
вкусу).
Способ
приготовления: возьмите куриное филе и порежьте на средние кусочки. В отдельной
миске смешайте соевый соус, сок, подсолнечное масло, имбирь и мед. Тщательно
перемешайте все ингредиенты. Залейте этой смесью кусочки курицы и поставьте
мариноваться в холодильник, хотя бы на полчаса.
Потом
нагрейте сковородку и поджарьте куриное филе (на среднем огне), но маринад не
выливайте. Когда мясо будет готовым, на отдельной сковородке растопите
сливочное масло и добавьте туда маринад. Кипятите пару минут, а затем полейте
им курицу. Сверху посыпьте нарезанный лук и кунжут. Для гарнира приготовьте рис
или лапшу. Приятного аппетита!
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как приготовить курицу с грибами, тушенную в
пиве.
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