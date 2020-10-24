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Идея для ужина: рецепт курицы с грибами, тушенных в пиве

Пиво при тушении дает курице нежный и мягкий вкус

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Нежное куриное филе, тушенное в пиве вместе с грибами и сельдереем — отличное решение для обеда или ужина. Это блюдо очень вкусное и сытное, ведь благодаря пиву мясо получается мягким и сочным. Если вы такого еще не готовили, тогда скорее записывайте рецепт, которым поделилось издание "Единственная".

Идея для ужина: рецепт курицы с грибами, тушенных в пиве

Ингредиенты: 600 г куриного филе, 200 г шампиньонов, 2-3 стебля сельдерея, 2 зубчика чеснока, 1 стакан светлого пива, соль-перец (по вкусу), растительное масло.

Способ приготовления: Возьмите куриное филе и нарежьте его кусочками среднего размера, посолите и поперчите их, тщательно перемешайте. Шампиньоны нарежьте пластинками, а стебли сельдерея — кусочками. Также мелко нарежьте зубчики чеснока. Поставьте сковородку на огонь, добавьте растительного масла и обжарьте мясо до белого цвета, потом выложите его на тарелку.

В этой же сковородке обжарьте грибы, потом добавьте филе, сельдерей, влейте стакан пива и доведите до кипения. Тушите блюдо на небольшом огне 10-15 минут, затем добавьте чеснок и тушите еще минут 10. 

Для рецепта лучше использовать светлое пиво, потому что темное может придавать мясу горчинку.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить куриные рулеты со шпинатом. 


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