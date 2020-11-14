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Блюдо дня: куриные отбивные в картофельной «шубке»

Отбивные получаются очень сочными и нежными

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Хотите приготовить на ужин куриные отбивные? Предлагаем вам немножко изменить рецепт, пожарив мясо в "картофельной шубке". Ваши отбивные получатся очень сочными, нежными и хрустящими. Что нужно для рецепта?

Блюдо дня: куриные отбивные в картофельной «шубке»

фото из открытых источников

Ингредиенты: 800 г куриного филе, 4 средних клубня картофеля, 1 яйцо, 1 ст. л. майонеза, 2 ст. л. муки, 1 лук, соль-перец (по вкусу), растительное масло. 

Способ приготовления: возьмите куриное филе, очистите его от пленок и жира, а потом порежьте тонкими пластинами, слегка их отбейте. Отложите филе в отдельную тарелку и займитесь приготовлением кляра. Почистите картофель, натрите его на мелкой терке, отожмите от сока. Почистите лук, также натрите на терке или измельчите его с помощью блендера. Добавьте его в картофель, а потом взбейте туда яйцо, добавьте майонез и муку, а также специи. Тщательно перемешайте. 

Возьмите куриное филе и обмокните в кляр, прижимая картофельную массу руками, чтобы лучше взялась. Пожарьте мясо на хорошо разогретой сковородке до золотистой корочки.  Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить курицу в соусе терияки. 


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Источник: https://cookpad.com/ru/recipes/8251170-kurinyie-otbivnyie-v-kartofielnoi-shubkie
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