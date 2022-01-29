Идеальный салат для очищения организма: рецепт

Для того чтобы быть в форме необязательно истощать себя тяжелыми разгрузочными днями и голодать. Вашему организму вполне хватит быстрой терапии, которая очистит кишечник и вернет заветную цифру на весах. Салат Щетка – уникальное блюдо на основе свежих овощей, что в полной мере оправдывает свое оригинальное название. Употребление этого простого и вкусного салата способствует очищению кишечника от вредных веществ. Особенно это актуально после праздничных застолий или перееданий, пишет clutch.

Рецепт - фото из открытых источников

Вам понадобится:

Морковь 2шт.

Свекла 1 шт.

Капуста 500 г

Оливковое масло 2 ст.л.

Как приготовить детокс-салат:

Существует несколько рецептов салата, с разными добавками, но классическая версия следующая. Свеклу моем, чистим и натираем на мелкой терке. Все овощи лучше натирать на мелкой терке, чтобы салат легче пережевывать.

Морковь моем, чистим и также натираем на терке. Белокочанную капусту очищаем и также натираем на терке, если это кажется сложным, то ее можно очень мелко нашинковать ножом.

Все ингредиенты кладем в глубокий салатник, добавляем чуть-чуть оливкового масла. Чрезмерное количество масла не нужно, это повысит калорийность блюда. Перемешиваем. Лучше дать салату немного постоять в холодильнике, так он будет более сочным и вкусным. Приятного тебе аппетита!

Напомним, сезон тыквы в самом разгаре. Когда-то с его помощью давали отпор нежелательным женихам, а теперь готовят модные крем-супы и не только! Тыква – универсальный плод, из которого можно сделать все, что угодно, от супов до десертов. Правильно приготовленные блюда из тыквы всегда вкусны и полезны для здоровья. Разогрейте духовку до 200 градусов. Разрежьте тыкву на несколько кусков, очистите от семян и смажьте ее оливковым маслом. Если духовка позволяет, можно запечь целую тыкву, также смазав маслом и сделав проколы вилкой. Поместите в духовку. Выпекайте 45 минут.

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