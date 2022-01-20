Что приготовить из тыквы: вкусные супы и салаты

Сезон тыквы в самом разгаре. Когда-то с его помощью давали отпор нежелательным женихам, а теперь готовят модные крем-супы и не только! Тыква – универсальный плод, из которого можно сделать все, что угодно, от супов до десертов. Правильно приготовленные блюда из тыквы всегда вкусны и полезны для здоровья, пишет Радио MAXIMUM.

Реалити-шоу Celebrity Hunted (фото из открытых источников)

Нам понадобится:

Тыква 1,5 кг

Лук репчатый 2 шт.

Чеснок 3 зубчика

Корень имбиря 100 г

Кориандр

Куркума

Семена кунжута

Овощной бульон 1,5л

Кинза 8 веточек

Соль

Перец острый

Перец горошком

Оливковое масло 90 мл

Тыква (для чипсов) 100 г

Оливковое масло 120 мл

Как приготовить суп из тыквы:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Разрежьте тыкву на несколько кусков, очистите от семян и смажьте ее оливковым маслом. Если духовка позволяет, можно запечь целую тыкву, также смазав маслом и сделав проколы вилкой. Поместите в духовку. Выпекайте 45 минут.

Тыкву очистите от кожуры и нашинкуйте. Нарежьте кубиками лук, чеснок и имбирь. В глубокой сковороде нагрейте масло, добавьте мелко нарезанный лук, чеснок и имбирь. Пассируйте около 5 мин. Когда лук станет мягким, добавьте нарезанную тыкву и приправы. Готовьте еще 2 минутки.

В кастрюле доведите до кипения бульон, влейте получившуюся смесь из сковороды и варите пряный суп из тыквы на медленном огне 20 минут. Пока варится суп, приготовьте чипсы из тыквы. Для этого нарежьте тыкву длинными тонкими полосками. Раскалите масло в сковороде и опускайте тыквенные полоски в кипящее масло на 2-3 минуты. Полученные чипсы выкладывайте на салфетку, чтобы впитаться лишний жир.

Приготовьте из готового супа пюре с помощью блендера.

Тыква, запеченная с курицей и сладким перцем

Нам понадобится:

Куриное филе 300 г

Тыква 250 г

Перец сладкий красный 200 г (1 шт.)

Лук репчатый 100 г (1 шт.)

Чеснок 2 зубчика

Тимьян свежий

Петрушка свежая

Масло 30 мл

Соль

Перец молотый

Как приготовить:

Очищенный чеснок мелко порубим ножом. Очищенный репчатый лук нарежьте кольцами или полукольцами. Зелень петрушки мелко порубить. Снимите с жестких веточек листики тимьяна. Соедините в глубокой тарелке нарубленную зелень, чеснок и чабрец.

Тыкву очистите от жесткой корки и нарежьте кубиками со стороной примерно 2-3 см. Сладкий перец очистите от семян. Мякоть перца нарежьте кусочками размером как тыкву. Филе промойте, обсушите бумажными полотенцами и нарежьте крупными кусочками размером примерно 3х3 см.

В форму для запекания выложите лук, распределите его по дну. Куриное филе соедините с половиной чесночной начинки и выложите сверху на лук в форму. Посолите, поперчите и сбрызните маслом. Сверху на курицу выложите сладкий перец и тыкву, распределите всю зелень с чесноком. Слегка посолите.

Накройте форму крышкой. Если крышки формы нет, плотно затяните поверхность пищевой фольгой. Поставьте курицу с овощами в духовку. Запекайте при 180 градусах 50-60 минут до готовности, ориентируйтесь на особенности своей духовки.

Напомним, пока сезон овощей еще не истек, не упустите возможности приготовить вкусный рататуй. Это блюдо стало популярным благодаря известному мультфильму о крысе. Так, звездный кулинар Эктор Хименес-Браво рассказал в Instagram, как приготовить тот же рататуй из мультика. Сохраняйте рецепт овощной запеканки и побалуйте себя здоровой пищей.

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