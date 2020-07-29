kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.07.2020

BTC/USD

11004.16

ETH/USD

321.25

LTC/USD

55.65

НБУ 29.07.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг рецепты Как приготовить шаурму дома: простой и быстрый рецепт
commentss НОВОСТИ Все новости

Как приготовить шаурму дома: простой и быстрый рецепт

Хит ближневосточной кухни - шаурма - утолит самый дикий голод

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина
Как приготовить шаурму дома: простой и быстрый рецепт

Фото: bene-gusto.com

Шаурма – одно из самых популярных ближневосточных блюд. Она может стать отличной альтернативой привычному для нас бутерброду, потому что положить туда можно что угодно. Рецепт шаурмы по-домашнему опубликовал кулинарный портал Bene Gusto.

Ингредиенты: 2 листа лаваша (25х25 см), 400 г говяжьего фарша, 200 г твердого сыра, 100 г майонеза, 50 г острого томатного соуса или кетчупа, 2-3 соленых огурца, 1 спелый помидор, 1 луковица, 2 ст.л яблочного уксуса, листья салата, 1 зубчик чеснока, соль, перец.

Сначала нужно посолить и поперчить фарш, хорошо перемешав. Поделите мясо на две равные части и сформируйте котлеты. Запекать в духовке при температуре 180°C в течение 20-30 минут.

Пока котлеты запекаются, приступайте к приготовлению соуса и начинки. Для начала тонкими полукольцами нарежьте лук, залейте его яблочным уксусом и оставьте мариноваться на 10-15 минут. Когда лук замаринуется, жидкость надо слить.

Помидор и маринованные огурцы нарежьте тонкими слайсами. Потом сыр натереть на крупной терке. В майонез добавляем пропущенный через пресс зубчик чеснока. И все хорошо перемешиваем.

Теперь собираем наш кебаб. Расстелите лист лаваша, смажьте небольшим количеством майонеза, посыпьте тертым сыром. Дальше в произвольном порядке укладывайте салат, лук, помидор, огурцы, котлету и остатки сыра. Добавляем соус по вкусу. Плотно заверните шаурму, чтобы начинка внутри не болталась.

Далее разогреваем сковороду. Можно использовать гриль или обычную сковороду с плоским дном. Выложите на сухую разогретую сковороду шаурму и подержите ее пару минут с каждой стороны, чтобы лаваш немного подсох и зарумянился. Обратите внимание, что масло добавлять не нужно.


Ранее мы рассказали об идеях для приготовления бутербродов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!