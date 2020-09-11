Как приготовить идеальный осенний завтрак: рецепт сытного омлета с овощами

Осенью идеальным вариантом для завтрака станет омлет с овощами. Хоть блюдо и простое в приготовлении, но отлично подойдет для любителей сытного завтрака. Рецепт такого омлета опубликовало издание "Гастроном".

Фото: Гастроном

Понадобятся такие ингредиенты: 5–6 яиц размера С0, 100 г соленой сухой брынзы, три ст. л. жирных сливок, один большой помидор бычье сердце, одна средняя луковица, 2–3 ст. л. топленого масла, свежесмолотый черный перец.

Очистите лук и нарежьте тонкими четвертинками колец. Помидоры нарежьте крупными дольками. Сыр натрите на мелкой терке.

Далее в сковороде диаметром 24–26 см с антипригарным покрытием разогрейте масло, положите лук и обжаривайте его на среднем огне 3–4 минуты.

Теперь взбейте яйца со сливками до однородности, но не в пену. Поперчите, добавьте сыр и перемешайте.

Затем положите на сковороду помидоры, обжаривайте по одной минуте с каждой стороны.

После залейте помидоры с луком яично-сырной массой. Первые 30 секунд ничего не делайте – так яйца схватятся снизу. Потом начинайте аккуратно сдвигать схватившуюся яичную массу лопаточкой, давая стечь жидкости на горячую сковородку.

Когда яйца почти приготовятся, но поверхность еще будет влажной, выключите огонь и закройте сковороду крышкой на 2–3 минуты. Омлет следует подавать горячим.

По желанию, можете добавить в блюдо жареный бекон или грудинку.

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