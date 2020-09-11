Как приготовить идеальный осенний завтрак: рецепт сытного омлета с овощами

Язык
BTC/USD
10318.18
ETH/USD
367.57
LTC/USD
48.82
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.38
Таисия Ерохина
Осенью идеальным вариантом для завтрака станет омлет с овощами. Хоть блюдо и простое в приготовлении, но отлично подойдет для любителей сытного завтрака. Рецепт такого омлета опубликовало издание "Гастроном".
Фото: Гастроном
Понадобятся такие ингредиенты: 5–6 яиц размера С0, 100 г соленой сухой брынзы, три ст. л. жирных сливок, один большой помидор бычье сердце, одна средняя луковица, 2–3 ст. л. топленого масла, свежесмолотый черный перец.
Очистите лук и нарежьте тонкими четвертинками колец. Помидоры нарежьте крупными дольками. Сыр натрите на мелкой терке.
Далее в сковороде диаметром 24–26 см с антипригарным покрытием разогрейте масло, положите лук и обжаривайте его на среднем огне 3–4 минуты.
Теперь взбейте яйца со сливками до однородности, но не в пену. Поперчите, добавьте сыр и перемешайте.
Затем положите на сковороду помидоры, обжаривайте по одной минуте с каждой стороны.
После залейте помидоры с луком яично-сырной массой. Первые 30 секунд ничего не делайте – так яйца схватятся снизу. Потом начинайте аккуратно сдвигать схватившуюся яичную массу лопаточкой, давая стечь жидкости на горячую сковородку.
Когда яйца почти приготовятся, но поверхность еще будет влажной, выключите огонь и закройте сковороду крышкой на 2–3 минуты. Омлет следует подавать горячим.
По желанию, можете добавить в блюдо жареный бекон или грудинку.
Ранее мы рассказали, как правильно готовить пышный омлет, чтобы его вкус был как в детстве.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости