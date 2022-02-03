Храните лук правильно: несколько полезных советов для хозяек

Лук есть на кухне у каждого, ведь этот овощ добавляется чуть ли не к каждому блюду. И чтобы она была дольше свежей или вкусной, важно знать, как хранить и сырой, и готовый лук. Делимся полезной шпаргалкой.

Лук - фото из открытых источников

Где лучше держать сырой лук

Как пишет INSIDER, лук нужно хранить в холодном, сухом, темном и хорошо проветриваемом помещении или шкафу. Запрещается держать овощи в пластиковых или тканевых мешках, а также в пакете.

Нарезанный сырой лук следует пересыпать в герметичный контейнер и отправить в холодильник. Так она будет свежей до 10 дней. Очищенный лук нужно хранить так же.

Как хранить приготовленный лук

Готовый овощ лучше положить в холодильник в течение 2-х часов после приготовления. Все потому, чтоб избежать роста микробов. Хранить ее можно в герметичном контейнере от трех до пяти дней.

Напомним, лук известен тем, что заставляет нас плакать, когда мы его нарезаем. Когда лук разрезают, фермент, называемый алиназа, высвобождается из поврежденных клеток, превращая аминокислоту алиин (аминокислоту, которой нет в белках) в вещество под названием алицин. Алицин чрезвычайно летуч, быстро двигается, достигает мембраны наших глаз и раздражает их. В ответ наши глаза выделяют слезы, чтобы смыть алицин, потому мы начинаем плакать. Об этом сообщает Food52. Есть несколько способов избежать слез при нарезании лука: либо уменьшите активность фермента, либо прикройте глаза защитными очками или другим герметичным защитным снаряжением.

Поскольку выработка алицина является ферментозависимой реакцией, очень полезно знать оптимальные условия, при которых этот фермент работает. Все ферменты нуждаются в определенных условиях окружающей среды, чтобы они могли выполнять свою работу по мере своих возможностей.

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