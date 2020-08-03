kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.08.2020

BTC/USD

11181.39

ETH/USD

382.71

LTC/USD

57.42

НБУ 03.08.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг рецепты Хит лета: как приготовить фруктовую сангрию дома
commentss НОВОСТИ Все новости

Хит лета: как приготовить фруктовую сангрию дома

Фруктовая сангрия – один из популярных летних коктейлей

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина
Хит лета: как приготовить фруктовую сангрию дома

Кроме традиционных летних коктейлей типа мохито или лимонада, не менее популярна фруктовая летняя сангрия. Этот напиток поможет создать непринужденную атмосферу берега Средиземного моря в солнечной Испании. Рецепт сангрии опубликовало издание "Гастроном".

Подготовьте следующие ингредиенты: одна бутылка сухого или полусладкого розового вина, один стакан сильногазированной воды, два крупных апельсина, два лимона, два розовых грейпфрута, три спелых персика или нектарина, десять абрикосов, горсть клубники и сахар.

Сначала вымойте цитрусовые щеткой. Из одного лимона, одного апельсина и одного грейпфрута выжмите сок, а оставшиеся – нарежьте дольками или полукольцами. У персиков удалите косточки, и нарежьте фрукты дольками. Затем крупную клубнику разрежьте пополам.

После нужно залить все фрукты вином и присыпать сахаром по вкусу. Далее накройте массу пленкой и отправьте в холодильник на 4–12 часов. Подавать напиток нужно охлажденным.

Ранее мы делились тремя рецептами освежающих напитков: как приготовить летние смузи.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!