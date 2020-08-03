Хит лета: как приготовить фруктовую сангрию дома

Кроме традиционных летних коктейлей типа мохито или лимонада, не менее популярна фруктовая летняя сангрия. Этот напиток поможет создать непринужденную атмосферу берега Средиземного моря в солнечной Испании. Рецепт сангрии опубликовало издание "Гастроном".

Подготовьте следующие ингредиенты: одна бутылка сухого или полусладкого розового вина, один стакан сильногазированной воды, два крупных апельсина, два лимона, два розовых грейпфрута, три спелых персика или нектарина, десять абрикосов, горсть клубники и сахар.

Сначала вымойте цитрусовые щеткой. Из одного лимона, одного апельсина и одного грейпфрута выжмите сок, а оставшиеся – нарежьте дольками или полукольцами. У персиков удалите косточки, и нарежьте фрукты дольками. Затем крупную клубнику разрежьте пополам.

После нужно залить все фрукты вином и присыпать сахаром по вкусу. Далее накройте массу пленкой и отправьте в холодильник на 4–12 часов. Подавать напиток нужно охлажденным.

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