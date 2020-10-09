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Грибы на зиму: как замариновать опята

Порадуйте близких вкусной закуской

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Пора заготовок на зиму продолжается. На этот раз мы расскажем, как замариновать грибы. Рецепт маринованных опят с укропом и лавровым листом разместило "Сегодня".

Грибы на зиму: как замариновать опята

Ингредиенты: 2-3 кг опят, 1 л воды, 1 ч. л. сахара, 1 ст. л. соли, 3 ст. ложки 9% уксуса, 5-7 горошин черного перца, 2-3 лавровых листа и 1-2 зонтика укропа.

Сначала отсортируйте маленькие грибы. Ножки отрежьте наполовину. Должно получиться около 1,5-2 кг маленьких или средних опят.

Затем грибы хорошо промойте, дайте воде стечь. Еще раз промойте.

Далее выложите опята в кастрюлю, залейте холодной водой и дайте закипеть. Слейте воду, промойте грибы.

Потом залейте еще раз водой и после закипания варите 10-15 минут. Добавьте соль, сахар и специи из расчета на 1 литр воды 1 ч. ложка сахара, 1 ст. ложка соли, 5-7 горошин черного перца, 2-3 лавровых листа, 1-2 зонтика укропа или 1/4 ч. ложки семян укропа. Добавьте 70% уксусную эссенцию из расчета на 1 литр воды 1/2 ч. ложки или 3 ст. ложки 9% уксуса.

После выловите шумовкой и переложите опята в банки, залив их остатками воды из кастрюли.

Теперь закупорьте крышками, накройте пледом и дайте остыть.

Напомним, мы писали, как приготовить грибной паштет со сливочным сыром.


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