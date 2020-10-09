Грибы на зиму: как замариновать опята

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Таисия Ерохина
Пора заготовок на
зиму продолжается. На этот раз мы расскажем, как замариновать грибы. Рецепт маринованных
опят с укропом и лавровым листом разместило
"Сегодня".
Ингредиенты: 2-3
кг опят, 1 л воды, 1 ч. л. сахара, 1 ст. л. соли, 3 ст. ложки 9% уксуса, 5-7
горошин черного перца, 2-3 лавровых листа и 1-2 зонтика укропа.
Сначала отсортируйте
маленькие грибы. Ножки отрежьте наполовину. Должно получиться около 1,5-2 кг
маленьких или средних опят.
Затем грибы
хорошо промойте, дайте воде стечь. Еще раз промойте.
Далее выложите
опята в кастрюлю, залейте холодной водой и дайте закипеть. Слейте воду,
промойте грибы.
Потом залейте еще
раз водой и после закипания варите 10-15 минут. Добавьте соль, сахар и специи
из расчета на 1 литр воды 1 ч. ложка сахара, 1 ст. ложка соли, 5-7 горошин
черного перца, 2-3 лавровых листа, 1-2 зонтика укропа или 1/4 ч. ложки семян
укропа. Добавьте 70% уксусную эссенцию из расчета на 1 литр воды 1/2 ч. ложки
или 3 ст. ложки 9% уксуса.
После выловите
шумовкой и переложите опята в банки, залив их остатками воды из кастрюли.
Теперь закупорьте
крышками, накройте пледом и дайте остыть.
Напомним, мы
писали, как приготовить грибной
паштет со сливочным сыром.
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