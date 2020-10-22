Готовим запеченную цветную капусту: рецепт от Натали Портман

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Светлана Шкурупий
Цветная капуста обладает целым рядом полезных свойств, поэтому ее стоит периодически включать в свой рацион. Но большое значение имеет процесс ее приготовления. Рецептом вкусного и ароматного блюда поделилась на своей страничке в Instagram голливудская знаменитость Натали Портман.
echoevg/Shutterstock/FOTODOM
Оскароносная актриса любит готовить и придерживается вегетарианства. Она поделилась простым рецептом запеченной цветной капусты. Единственный минус в том, что на ее приготовление стоит потратить два часа.
Итак, звезда рассказала, что вам потребуется один кочан капусты, который нужно помыть и обрезать стебель так, чтобы он ровно становился на противень. Затем капусту в течение 5 минут нужно отварить. За это время поставьте духовку разогреваться (на 200 градусов). Отваренную головку положите на противень, добавьте щепотку соли и полейте маслом авокадо. Отправьте ее запекаться на 2 часа, но каждые 30 минут доставайте кочан и поливайте его маслом.
Когда цветная капуста готова, она приобретает золотисто-коричневый цвет. Аккуратно ее разрежьте и можно подавать на стол. Приятного аппетита!
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This roasted cauliflower recipe is so easy but takes time! What are your easiest #plantbased recipes? Recipe: 1. Preheat oven to 400 2. Trim leaves of cauliflower and cut stall so it stands upright 3. Boil head down for 5 minutes 4. Place on baking tray stalk down so it stands 5. Cover with avocado oil and sprinkle with salt 6. Put in over for 1/5 — 2 hours 7. Every half hour, take it out and cover it again with avocado oil 8. Take out when top gets golden brown
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить цветную капусту с перцем и беконом.
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