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Готовим запеченную цветную капусту: рецепт от Натали Портман

На приготовление потребуется два часа

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Цветная капуста обладает целым рядом полезных свойств, поэтому ее стоит периодически включать в свой рацион. Но большое значение имеет процесс ее приготовления. Рецептом вкусного и ароматного блюда поделилась на своей страничке в Instagram голливудская знаменитость Натали Портман.

Готовим запеченную цветную капусту: рецепт от Натали Портман

echoevg/Shutterstock/FOTODOM

Оскароносная актриса любит готовить и придерживается вегетарианства. Она поделилась простым рецептом запеченной цветной капусты. Единственный минус в том, что на ее приготовление стоит потратить два часа.

Итак, звезда рассказала, что вам потребуется один кочан капусты, который нужно помыть и обрезать стебель так, чтобы он ровно становился на противень. Затем капусту в течение 5 минут нужно отварить. За это время поставьте духовку разогреваться (на 200 градусов). Отваренную головку положите на противень, добавьте щепотку соли и полейте маслом авокадо. Отправьте ее запекаться на 2 часа, но каждые 30 минут доставайте кочан и поливайте его маслом. 

Когда цветная капуста готова, она приобретает золотисто-коричневый цвет. Аккуратно ее разрежьте и можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить цветную капусту с перцем и беконом.


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