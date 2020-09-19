Готовим в микроволновке: рецепт овощных чипсов

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Таисия Ерохина
Микроволновая печь пригодится на кухне не только для разогрева уже готовой пищи, а и может помочь в приготовлении новых блюд. Одно из таких – хрустящие овощные чипсы. Рецептом поделился портал "Гастроном".
Фото: Гастроном
Вам понадобятся такие ингредиенты: одна морковь, одна свекла, одна картофелина, один помидор, 1 ст. л. майонеза, 1 ст. л. сметаны, базилик, орегано, тимьян, кинза, мята, сок лайма, цедра лимона.
Овощи помыть, почистить и нарезать самым острым ножом максимально тонко. Также можно воспользоваться ножом для чистки овощей, или специальной тёркой.
Выложить овощи на бумагу для выпечки, сбрызнуть их маслом, посыпать солью. Отправить овощи в микроволновку на пять минут при самой максимальной мощности.
Остудить овощи (это нужно для достижения хрустящей структуры).
Пока овощи остужаются, сделать соус. Для этого смешать в равных пропорциях майонез и сметану, добавить в смесь мякоть томата, свежий базилик, чеснок, оливковое масло, соль, перец, орегано, кинзу и мяту, сок лайма и цедру лимона.
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