Готовим глинтвейн: 5 секретов вкусного напитка

Одним из самых популярных и вкусных напитков в холодную погоду является глинтвейн. Он помогает согреться и поднимает настроение. Но нужно уметь его правильно приготовить. Эксперты назвали 5 основных секретов.

5 секретов вкусного глинтвейна (фото из открытых источников)

Есть множество разных рецептов приготовления напитка, но основой всегда является вино и пряности, а вкус уже у каждого выходит разным. Чтобы глинтвейн получился вкусным и ароматным, необходимо придерживаться следующих правил:

- Вино в процессе приготовления не должно кипеть. Его нужно нагреть до 70 градусов, иначе напиток готовить дальше особо нет смысла.

- Все специи, фрукты и прочие добавки нужно добавлять в вино во время готовки, а не после.

- Для приготовления глинтвейна стоит выбирать красные вина — столовые, полусладкие и полусухие. Не экономьте, ведь качество напитка зависит от вкуса вина, на основе которого он делается.

- Не грейте глинтвейн дважды, лучше сразу правильно рассчитывайте порции.

- Когда снимаете кастрюлю с плиты — дайте напитку настояться минимум 15 минут.

Если вы хотите приготовить безалкогольный глинтвейн, тогда за основу можно взять обычный виноградный сок.

Напомним, в холодную погоду нужно согреваться вкусными напитками, одним из которых является глинтвейн. В умеренных количествах он помогает организму, в частности укрепляет иммунитет, повышая его сопротивляемость к сезонным вирусам. Представляем вам рецепт ароматного глинтвейна с медом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что красное вино помогает снизить уровень плохого холестерина, а его антиоксиданты способствуют лучшему кровообращению.

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