Поможет от простуды: рецепт глинтвейна с медом

В холодную погоду нужно согреваться вкусными напитками, одним из которых является глинтвейн. В умеренных количествах он помогает организму, в частности укрепляет иммунитет, повышая его сопротивляемость к сезонным вирусам. Представляем вам рецепт ароматного глинтвейна с медом.

глинтвейн с медом

Ингредиенты: 750 мл красного сухого вина, 3 ст. л. меда, 1 яблоко, 1 апельсин, 0,5 лимона, корень имбиря, 5 засушенных бутонов гвоздики, 2 трубочки корицы, 1 мускатный орех, щепотка черного перца.

Способ приготовления: возьмите небольшую кастрюлю, вылейте сухое красное вино, добавьте дольки апельсина и лимона (не очищая цедру), яблоко с кожурой, вышеперечисленные специи и натертый корень имбиря (1 чайную ложку). Доведите до температуры не выше 70 градусов. Не допускайте, чтобы вино закипело, потому что глинтвейн потеряет свои полезные и лечебные свойства.

Добавьте натертый мускатный орех (пол чайной ложки), накройте напиток крышкой и настаивайте 5-7 минут. Снимите с плиты, процедите и на последнем этапе добавьте мед, тщательно перемешайте, разлейте по чашкам. Пейте глинтвейн горячим, медленно вдыхая целебные пары.

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