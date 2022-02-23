Готовим дома: самые вкусные несладкие рогалики на закуску

Теплые рогалики с ветчиной и сыром так аппетитно парят на тарелке... Уже сам аромат воздушного румяного теста в сочетании с копченым мясом и плавленым сливочным сыром заставит ваших родных заглядывать в кухню!. Эти аппетитные хрустящие рогалики идеально подходят к завтраку, ведь они очень питательны и хорошо сочетаются с кофе. А еще их так удобно брать с собой для перекуса, на пикник и в путь!

Рецепт - фото из открытых источников

Ингредиенты:

тесто слоеное бездрожжевое 800 г

ветчина пармская 100 г

творог 100 г

укроп сухой

масло подсолнечное

Как приготовить вкусные рогалики:

Ветчину и сыр надо нарезать квадратиками поменьше квадратиков теста. Тесто раскатать толщиной примерно в 3 мм.

Заготовки теста посыпать сухим укропом. Положить поверх ветчины и свернуть рогалик из угла в угол теста. Так же готовим рогалики с творогом. Сложить рогалики на противень, смазать растительным маслом. и отправить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Вкусные закусочные рогалики готовы. Приятного аппетита!

Напомним, микроволновка – настоящая палочка-выручалочка на любой кухне. С ее помощью можно не только разогревать блюда, а и готовить. При чем очень вкусные и красивые десерты. Рецептом шоколадного торта-десятиминутки поделился портал "Гастроном". Поломать шоколад на равные кусочки. Сливочное масло разделить на три части. Выложить масло и шоколад в посуду, подходящую для СВЧ, закрыть крышкой и готовить в микроволновке при мощности 600 Вт одну минуту.

Вынуть посуду из печи. Добавить остальные ингредиенты один за другим, постоянно помешивая шоколадную массу и доводя до однородной консистенции силиконовым скребком. Накрыть крышкой, так чтобы выходил воздух из посуды. Готовить в микроволновой печи при мощности 600 Вт пять минут.





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