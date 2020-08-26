Готовим дома: рецепт хрустящих куриных наггетсов

Вкусные куриные наггетсы можно приготовить легко и быстро в домашних условиях. Такое блюдо получится вкусным, сочным и полезным. Рецептом хрустящей закуски поделилась на своей странице в Instagram врач-диетолог Ольга Деккер.

Для приготовления домашних наггетсов вам понадобится: 300 г куриного филе, 150 мл натурального йогурта, 50 мл сметаны, 2 ч. л. сладкой паприки, соль, 1 ч. л. красного (жгучего) перца, 1 ч. л. чесночного порошка, 1 ст. л. пшеничной муки, 3 ст. л. крахмала, масло растительное для жарки, 1 ч. л. сухой аджики.

куриные наггетсы | pinterest.com

Способ приготовления: Возьмите куриное филе и порежьте его на кусочки (1,5 см на 1,5 см). Приправьте мясо различными специями (по 0,5 чайной ложки), тщательно перемешайте и поставьте в холодильник на один час. После того как курица промариновалась, стоит заняться приготовлением кляра. Для этого, возьмите муку, добавьте крахмал и оставшиеся специи (паприку, чесночный порошок, сухую аджику и другие).

В широкой кастрюле соедините натуральный йогурт и сметану и выложите туда кусочки филе. Тщательно перемешайте их, чтобы они пропитались и переложите в емкость с мукой. Там снова их перемешайте, обваляйте с двух сторон и выложите на тарелку, предварительно присыпав ее мукой. Оставьте так блюдо на минут 8-10.

Поставьте на плиту сковороду, влейте растительное масло (высотой на пару сантиметров) и начинайте обжаривать кусочки филе до золотистой корочки с двух сторон. Все, блюдо готово. Приятного аппетита!

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