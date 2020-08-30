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Рецепт дня: паста с курицей в сливочном соусе

Паста – чудесное блюдо для обеда или ужина

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Приготовить вкусное блюдо можно легко и быстро, а главное - с помощью самых обычных продуктов. Спагетти с нежными кусочками курицы в сливочном соусе не оставят никого равнодушным. Рецептом блюда поделилось издание Cookpad.

Для его приготовления вам понадобится: 300 г куриного филе, 400 г пасты, 50 г сыра, 50 мл белого вина (сухого), 400 мл сливок (10%), 2 зубчика чеснока, а также соль, черный перец и базилик. 

Рецепт дня: паста с курицей в сливочном соусе

Способ приготовления: в большой сковороде разогрейте растительное масло, выложите измельченный чеснок (его лучше раздавить тыльной стороной ножа и порубить). Мелко нарежьте куриное филе и добавьте в сковороду к чесноку, обжарьте, помешивая, со всех сторон, поперчив и посолив (3-5мин). После влейте вино, потушите еще 5-8 мин, добавьте сливки, потушите еще 5-7 мин, помешивая, до загустения сливок.

Отварите до готовности пасту, откиньте ее на дуршлаг, чтобы дать лишней воде стечь. Сыр потрите на мелкой терке.

Пасту выложите в сковороду, перемешайте, посыпьте базиликом или другой зеленью и тертым сыром, прогрейте до его расплавления под крышкой еще 2-3 мин. Подавайте пасту к столу горячей сразу после приготовления. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что приготовить из обычной моркови.


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