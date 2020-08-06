Готовим дома: рецепт ароматного лимонного печенья

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Печенье - универсальный десерт, который любят и взрослые, и дети. Но особого внимания заслуживает рассыпчатое печенье, с тонким ароматом лимона, таящее во рту. Его рецептом поделилось издание "Единственная".

Для приготовления десерта вам понадобится: 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 4 ст. л. сахара, 300 г муки, 8 г разрыхлителя, 1 лимон, щепотка соли и сахарная пудра.

Способ приготовления: Возьмите лимон, помойте его, снимите цедру и выдавите сок. Возьмите размягченное сливочное масло, добавьте в него сахар, яйцо и взбейте до однородной массы. Добавьте в смесь цедру и сок лимона, затем тщательно перемешайте. Дальше тоненькой струйкой вводите просеянную муку, разрыхлитель, соль и перемешайте до однородности. Готовое тесто заверните в пленку и отправьте в холодильник на 1 час.

Разогрейте духовку на 180 градусов, достаньте свое тесто и скатайте из него шарики одинакового размера. Обваляйте в сахарной пудре и выложите на застеленный пергаментом противень. Запекайте 15 минут, после достаньте и дайте десерту пару минуток остыть. Затем очень аккуратно переложите печенье на блюдо и оставьте до полного остывания.

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