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Популярная выпечка своими руками: как приготовить булочку «Синнабон»

Ароматные булочки Синнабон не оставят равнодушными даже заядлых гурманов

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Синнабон – известные во всем мире вкуснейшие булочки с корицей, покрытые нежной белой глазурью из сливочного сыра. Как испечь эту вкусность в домашних условиях, рассказала кондитер Анастасия Кобыляцкая у себя в Instagram.

Популярная выпечка своими руками: как приготовить булочку «Синнабон»

Булочки-синнабоны. Фото из открытого доступа

Для теста понадобятся: 330 мл молока, 7 г дрожжей сухих (14 мокрых), 520 г муки, 80 г сахара, 50 г сливочного масла, 40 г желтков, соль.

В теплом молоке перемешайте дрожжи, желтки,  сливочное масло. Налейте на муку с солью, замешивайте тесто. Поставьте на расстойку в теплое место. По внешнему виду теста следите, чтобы оно не "перешло".

Для начинки возьмите: 110 г сливочного масла, 35 г корицы, 250 г сахара (можно 50/50 с коричневым).

Для глазури – 150 г сливочного масла, 150 г сливочного сыра, 30 г сахара, ванильный экстракт.

Все ингредиенты комнатной температуры пробейте погружным блендером. Смажьте булочки. Сверху можно полить карамелью или посыпать орехами.

Тесто после расстойки следует обминать, выпустив все пузыри. Если тесто покажется слишком жидким, то можно добавить муки – но не переусердствуйте и не забейте тесто. Далее подпылите мукой стол и раскатайте тесто толщиной примерно 3-4 мм в прямоугольник. Смажьте мягким маслом, сверху посыпьте сахарным песком и корицей.

Теперь сверните в одинаковый, ровный рулет. Нарежьте на 12 порций и выложите на противень на расстоянии 4-5 см друг от друга, но защипами теста друг к другу, либо "хвостиком" вниз. Поставьте  в духовку. Когда увидите, что булочки стали воздушными, включайте духовку на 180 градусов, ставьте водяную баню и пеките 20 минут.

Ранее мы опубликовали рецепт "взрывных булочек". Узнайте, почему так называют йоркширский пудинг.


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Источник: https://www.instagram.com/kucheryashka_sue/?hl=ru
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