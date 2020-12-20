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Десерт на Новый Год: рецепт мандариновой панна-котты

Этот десерт буквально тает во рту

сегодня, 12:30
Автор:

Светлана Шкурупий

В зимние праздники порадуйте родных и гостей невероятно вкусным и воздушным десертом с одним из главных атрибутов Нового года — мандаринами. Приготовить панна-котту очень легко и просто, и она обязательно удивит вам своим изысканным вкусом. Что нужно для рецепта?

Десерт на Новый Год: рецепт мандариновой панна-котты

рецепт мандариновой панна-котты / фото: chefmarket

Ингредиенты: 400 мл сливок (33%), 400 мл йогурта, 1 ст. л. желатина, 1-2 плитки белого шоколада, сахар (по вкусу), ваниль или ванильный сахар.

Для мандаринового желе: 750 г мандарин + 1-2 для украшения, 25 г желатина, сахара (по вкусу).

Для украшения: 1 веточка мяты, 3-4 кусочка белого шоколада. 

Способ приготовления: возьмите желатин и приготовьте его согласно инструкции, указанной на упаковке. В отдельной кастрюльке смешайте сливки и йогурт, перемешайте, поставьте на плиту и доведите до кипения. В горячую смесь добавьте сахар и белый шоколад, по желанию, можно добавить и щепотку ванили. Затем, помешивая, тонкой струйкой влейте растопленный желатин. Перемешайте все ингредиенты, процедите смесь и разлейте по формам (в широких стаканах или бокалах). Оставьте пусть смесь слегка остынет, потом поместите десерт в холодильник и оставьте там на 2 часа, чтобы сливочный слой полностью застыл. 

Дальше готовим мандариновое желе. Очистите цитрусовые, выжмите из них сок и измельчите дольки мандарина в блендере. Затем процедите через сито, отделяя оболочки долек и семечки.

К получившемуся соку добавьте по вкусу немного сахара. Перелейте в кастрюлю и прогрейте на огне, пока сахар полностью не растворится. Добавьте туда быстрорастворимый желатин и тщательно перемешайте. Охладите смесь и добавьте в формы с охлажденной сливочной основой.

Через 3-5 минут, когда мандариновое желе начнет застывать – выложите дольки мандаринов. Затем снова поместите десерт в холодильник, для окончательного охлаждения. Все, десерт готов. Его можно украсить веточкой мяты и несколькими кусочками шоколада. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить вкусную закуску "новогодний сюрприз".


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Источник: https://www.iamcook.ru/showrecipe/10400
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