Десерт на 8 марта: пошаговый рецепт от шеф-повара

Шеф-повар Олег Томилин поделился рецептом десерта под названием Анна Павлова, который был назван в честь балерины. Однако это блюдо кулинар немного изменил и представил в не совсем классической вариации.

Десерт Анна Павлова от шеф-повара Олега Томилина - фото: Рinterest





Так, Олег Томилин добавил в десерт некоторые ингредиенты, после чего он приобрел новые вкусовые оттенки. Шеф-повар заменил взбитые сливки на фисташковый крем с лаймовой цедрой.



Рецепт





Для безе:





· яичные белки — 4 шт.

· сахар — 200 г

· кукурузный крахмал — 10 г

· сок лимона — 8 мл

· ванильный экстракт — 2 г





Для крема:





· молоко — 200 мл

· яичные желтки — 4 шт.

· сыр творожный — 100 г

· сахар — 50 г

· фисташковая паста — 40 г

· сливочное масло — 30 г

· кукурузный крахмал — 25 г

· лайм — 1 шт.

Для украшения:

· малина — 125 г

· сахар (для карамели) — 150 г





Приготовление





Первым делом необходимо приготовить безе. Для этого нужно взбить белок на небольшой скорости до состояния пены, а затем понемногу добавлять сахар. Взбивать около 10 минут, до появления устойчивых пиков. Далее нужно добавить в массу ванильный экстракт, кукурузный крахмал, лимонный сок.





Противень в разных местах точечно смажьте взбитыми белками, а сверху положите бумагу для выпечки. Пергамент лучше не использовать. Затем нужно взять форму в виде кольца и выложить во внутрь белковую массу, смазав его предварительно растительным маслом. В каждой заготовке нужно сделать посредине углубление для крема. Выпекать десерт нужно 2 часа в духовке, разогретой предварительно до 100 градусов.





Для крема в желтки нужно добавить сахар, а затем взбить венчиком до однородной массы. Затем в сотейнике нужно разогреть молоко и после того, как оно закипит, одну часть добавить к желткам. Затем молочно-желтковую смесь перелейте, постоянно помешивая, обратно в сотейник. После этого в крем нужно добавить холодное сливочное масло. Переложите крем в сухую чашку, накройте пленкой и уберите в холодильник.





Далее нужно для украшения приготовить карамельные нити. Для этого в сотейник нужно выложить сахар и поставить на слабый огонь. Подождите, пока он растает. После того как он станет жидким, остудите его, перемешивая ложкой. Постучите ложкой по противоположным краям сотейника. Если между стенками натягивается карамельная нить, значит, все готово. Если нет, остудите еще немного. На столе разложите пергамент, и ложкой делайте нити из карамели.





После того как крем остынет, добавьте в него фисташковую пасту и цедру лимона, а также творожный сыр. Перемешайте до однородного состояния. Выложите на тарелку безе и в углубление залейте крем. Сверху десерт украсьте ягодами, сахарной пудрой и карамельными нитями. Затем примерно на полчаса поставьте его в холодильник, чтобы он пропитался. После этого десерт будет готов к употреблению.









Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о вкуснейшем салате "Дамский каприз".













Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!