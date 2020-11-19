Чтобы иммунитет был крепким: рецепт полезного морса

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Таисия Ерохина
В клюкве
содержится немало витаминов, в частности С, а также это ягода является хорошим профилактическим средством, укрепляет иммунитет и повышает защитные функции нашего
организма. Морс из клюквы отлично помогает и непосредственно при лечении простудных
заболеваний, оказывая жаропонижающее, противовоспалительное и общеукрепляющее
действия. Рецептом домашнего клюквенного морса поделилось издание "Гастроном".
Фото: Гастроном
Понадобятся такие
ингредиенты: 500 г клюквы, 2 л питьевой воды, 2 ст. л. меда.
Сначала нужно
подготовить ягоды: тщательно перебрать, отделив испорченные и мятые. Потом поместить
в дуршлаг и осторожно промыть проточной водой. Переложить клюкву на бумажные
полотенца и дать обсохнуть.
Далее надо пересыпать
в миску и размять пестиком. Выделившийся сок отжать через марлю, сложенную вдвое,
в стеклянную емкость. Убрать до использования в холодильник.
Теперь оставшиеся
в марле мятые ягоды следует переложить в кастрюлю. Залить их водой, довести до
кипения и варить на слабом огне 3-4 минуты. Отвар процедить через марлю.
Затем дать отвару
остыть до 50 градусов. Добавить мед и перемешать. Влить оставшийся свежевыжатый
клюквенный сок. Снова перемешать. Дать домашнему клюквенному морсу полностью
остыть – и можно подавать на стол.
Ранее мы рассказали рецепт антипростудного
компота.
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