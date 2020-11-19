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Чтобы иммунитет был крепким: рецепт полезного морса

Домашний клюквенный морс обязателен к употреблению в опасный эпидсезон

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

В клюкве содержится немало витаминов, в частности С, а также это ягода является хорошим профилактическим средством, укрепляет иммунитет и повышает защитные функции нашего организма. Морс из клюквы отлично помогает и непосредственно при лечении простудных заболеваний, оказывая жаропонижающее, противовоспалительное и общеукрепляющее действия. Рецептом домашнего клюквенного морса поделилось издание "Гастроном".

Чтобы иммунитет был крепким: рецепт полезного морса

Фото: Гастроном

Понадобятся такие ингредиенты: 500 г клюквы, 2 л питьевой воды, 2 ст. л. меда.  

Сначала нужно подготовить ягоды: тщательно перебрать, отделив испорченные и мятые. Потом поместить в дуршлаг и осторожно промыть проточной водой. Переложить клюкву на бумажные полотенца и дать обсохнуть.

Далее надо пересыпать в миску и размять пестиком. Выделившийся сок отжать через марлю, сложенную вдвое, в стеклянную емкость. Убрать до использования в холодильник.

Теперь оставшиеся в марле мятые ягоды следует переложить в кастрюлю. Залить их водой, довести до кипения и варить на слабом огне 3-4 минуты. Отвар процедить через марлю.

Затем дать отвару остыть до 50 градусов. Добавить мед и перемешать. Влить оставшийся свежевыжатый клюквенный сок. Снова перемешать. Дать домашнему клюквенному морсу полностью остыть – и можно подавать на стол.

Ранее мы рассказали рецепт антипростудного компота.       


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Источник: https://www.gastronom.ru/recipe/4914/domashnij-kljukvennyj-mors
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