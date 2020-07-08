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Что приготовить на полдник: рецепт нежных сырников с шоколадом

Эти сырники могут понравиться детям, которые отказываются от творога

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий
Что приготовить на полдник: рецепт нежных сырников с шоколадом

Нежные и легкие сырники - отличное блюдо для полдника. Мы уже поделились с вами рецептом сырников от победителя "Мастер-шеф 5" Евгения Клопотенко. А сегодня мы хотим рассказать, как приготовить сырники с шоколадом внутри. Такое блюдо точно придется по вкусу всем сластенам. Рецептом нежных сырников поделилось издание "kolobok".

Сырники - это прекрасный способ накормить ребенка, который не любит творог. Вы можете немного схитрить и добавить в них совсем немного шоколада или ягод. Для приготовления блюда вам понадобится: 400 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. манки, 4-5 ст. л. муки и 1 плитка шоколада. 

Способ приготовления: Творог протрите через сито, добавьте яйцо и перемешайте. В творожную массу добавьте щепотку соли, манку, сахар и муку, затем все ингредиенты перемешайте. Из полученной массы скатайте шарики одинакового размера. В каждом шарике сделайте углубление, положите туда кусочек шоколада и заверните. Обмакните творожные шарики в муку, слегка придавите и жарьте на медленном огне. Готовые сырники посыпьте сахарной пудрой. Подавайте с медом, вареньем или ягодами. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить вкусное ягодное желе за 10 минут.



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