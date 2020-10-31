Четыре кулинарные привычки, которые подведут тебя под монастырь

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Павел Зинченко
Многие мужчины любят готовить. Но даже самые искушенные в этом искусстве могут допускать ошибки, которые будут дорого стоить. Именно поэтому сегодня мы расскажем тебе, чего ни в коем случае нельзя делать, когда ты решил состряпать что-то вкусненькое для себя, друзей или возлюбленной. Поможет нам в этом издание mport.
Вредные кулинарные привычки
Оставлять мясо или рыбу мариноваться при комнатной температуре
Это типичная ошибка в приготовлении пищи, которая может привести к пищевому отравлению. Всегда помни о рискованном диапазоне температур, провоцирующем рост бактерий. Не забывай убирать замаринованное мясо в холодильник.
Съедать еду на пробу, чтобы понять, испортилась ли она
Опасные бактерии невозможно распознать ни по внешнему виду, ни по вкусу. Однако даже небольшое их количество может привести к серьезному пищевому отравлению. Чтобы избежать этого, выбрасывай любые продукты, если у тебя есть какие-либо сомнения насчет срока годности.
Промывать сырое мясо
Споласкивание продуктов кажется естественным способом их очищения. Однако это не относится к мясу. Специалисты не рекомендуют промывать сырую птицу, говядину, свинину, баранину или телятину перед приготовлением. Причина заключается в том, что бактерии из мяса могут легко распространяться на другие продукты, поверхности и посуду.
Размораживать мясо при комнатной температуре
Диапазон температур, которые считаются рискованными для хранения продуктов, колеблется от 5 до 60°C. При такой температуре вредные пищевые бактерии быстро распространяются. Вот почему необходимо размораживать мясо только в холодильнике или в микроволновке.
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