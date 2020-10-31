kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 31.10.2020

BTC/USD

13778.50

ETH/USD

388.61

LTC/USD

55.34

НБУ 31.10.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг рецепты Четыре кулинарные привычки, которые подведут тебя под монастырь
commentss НОВОСТИ Все новости

Четыре кулинарные привычки, которые подведут тебя под монастырь

Избегай этих действий, если не хочешь отравиться

сегодня, 17:31
Автор:

Павел Зинченко

Многие мужчины любят готовить. Но даже самые искушенные в этом искусстве могут допускать ошибки, которые будут дорого стоить. Именно поэтому сегодня мы расскажем тебе, чего ни в коем случае нельзя делать, когда ты решил состряпать что-то вкусненькое для себя, друзей или возлюбленной. Поможет нам в этом издание mport.

Четыре кулинарные привычки, которые подведут тебя под монастырь

Вредные кулинарные привычки

Оставлять мясо или рыбу мариноваться при комнатной температуре

Это типичная ошибка в приготовлении пищи, которая может привести к пищевому отравлению. Всегда помни о рискованном диапазоне температур, провоцирующем рост бактерий. Не забывай убирать замаринованное мясо в холодильник.

Съедать еду на пробу, чтобы понять, испортилась ли она

Опасные бактерии невозможно распознать ни по внешнему виду, ни по вкусу. Однако даже небольшое их количество может привести к серьезному пищевому отравлению. Чтобы избежать этого, выбрасывай любые продукты, если у тебя есть какие-либо сомнения насчет срока годности.

Промывать сырое мясо

Споласкивание продуктов кажется естественным способом их очищения. Однако это не относится к мясу. Специалисты не рекомендуют промывать сырую птицу, говядину, свинину, баранину или телятину перед приготовлением. Причина заключается в том, что бактерии из мяса могут легко распространяться на другие продукты, поверхности и посуду.

Размораживать мясо при комнатной температуре

Диапазон температур, которые считаются рискованными для хранения продуктов, колеблется от 5 до 60°C. При такой температуре вредные пищевые бактерии быстро распространяются. Вот почему необходимо размораживать мясо только в холодильнике или в микроволновке.

Со знанием этих нюансов твои кулинарные навыки станут еще более бесценными в глазах окружающих. И в продолжение темы кулинарии издание "Комментарии" расскажет, как приготовить настоящий мужской омлет.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ